Det skyldes ikke at han er i julehumør, statsminister Jonas Gahr Støre, når han blar opp 25 millioner kroner ekstra til Somalia.

De 25 millionene kommer på toppen av støtten som Norges regjering allerede har gitt til Somalia, nemlig 200 millioner tidligere i år og 300 millioner til Verdensbankens arbeid med klimatilpassing og matsikkerhet der i landet.

Det blir til sammen 525 millioner i 2022. Grunnen for den ekstra støtten på 25 millioner er at Somalia igjen er rammet av tørke. Sammen med vold flere steder i land fryktes tørken å kunne drive enda flere mennesker på flukt.

Flere steder har både dyr og avlinger bukket under, og folk har forlatt sine hjem på leting etter mat, skriver NRK i sin notis om saken.

– Somalias kriser er et sted hvor «alt møtes». Flyktningene har måttet forlate hjemmet sitt enten på grunn av tørke eller den voldelige konflikten i landet.

– Over 20 millioner mennesker på Afrikas horn har ikke nok mat, og trenger hjelp nå. Dette tallet stiger raskt. Tallet for Somalia alene er på rundt 7,5 millioner, sier utviklingsminister Anne-Beathe Tvinnereim, som for tiden er på synfaring der.

Tørken beskrives som den mest omfattende på førti år. Utviklingsministeren har blant annet besøkt en flyktningleir i områdene som er mest rammet.

