Michael Avenatti, den en gang så overveldende kjendisadvokaten som møtte veggen på grunn av sin tilbøyelighet for underslag og bedrageri, ble mandag dømt til 14 års fengsel for å ha unndratt skatt og stjålet millioner av dollar fra klienter.

Ifølge Los Angeles Times, markerer straffen den siste runden av tre føderale rettsforfølgelser mot den tidligere advokaten, som ble verdenskjent i mars 2018 for å representere pornofilmstjernen Stormy Daniels i hennes rettskamper mot tidligere president Trump.

Avenatti ble dømt til å betale 7,6 millioner dollar i oppreisning til ofrene og 3,2 millioner dollar til amerikanske myndigheter:

– Avenatti oppnådde gode ting i livet sitt, men har også gjort et stort onde, sa dommer James V. Selna, da han avsa dommen.

51-år gamle Avenatti soner allerede en dom på fem års fengsel for utpressing og bedrageri i New York. Dommer Selna sa at han må sone den 14-årige dommen etter at han har fullført den nåværende perioden bak murene, så den totale fengselsstraffen for Avenattis forbrytelser blir tilsammen 19 års fengsel.

I den siste saken sa Avenatti i juni seg skyldig i fire tilfeller av svindel etter å ha stjålet penger fra klienter, samt et tilfalle av å hindre innkreving av lønnsskatt fra hans kaffevirksomhet i Seattle, som nå er nedlagt.

En av advokatklientene han svindlet, Geoffrey Ernest Johnson, var en psykisk syk funksjonshemmet paraplegiker.

– Til denne dag vet jeg ikke hvorfor Michael løy og lurte meg, hvorfor han brøt tilliten min, hvorfor han knuste hjertet mitt, skrev Johnson i en uttalelse til retten.

