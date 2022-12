annonse

Storbritannias forsvarsdepartement hevder at Russland har mistet over 60 militærfly så langt i krigen, og har som følger kuttet luftoppdrag fra rundt 300 tokter om dagen til kun «et titalls».

«I de siste månedene har antall tokter utført av russiske taktiske kampfly over Ukraina blitt betydelig redusert,» skriver britisk FD i sin daglige oppdatering om konfliktforløpet i Ukraina.

Forsvarsdepartementet antydet videre at russiske krigsfly «sannsynligvis» nå er nede i å kun utføre «et titalls oppdrag per dag», mens de tidligere utførte «opptil 300 per dag», umiddelbart etter Russlands fullskala invasjonen av landet i slutten av februar.

«Russland har nå mistet over 60 fastvingede fly i konflikten, sannsynligvis inkludert et ekstra Su-24M FENCER jagerbombefly og et Su-25 FROGFOOT bakkeangrepsfly i forrige uke,» heter det kunngjøringen fra britisk FD, som brukte NATOs kallenavn for de russiske krigsflyene, først designet av Sovjetunionen på henholdsvis 1960- og 1970-tallet.

Det antydet videre at nedgangen i oppdrag fra russiske fly «sannsynligvis er et resultat av fortsatt høy trussel fra ukrainsk luftforsvar, begrensninger på flytidene som er tilgjengelige for russiske fly, og forverret vær.»

Det konkluderer derfor med at «den lave frekvensen av bakkeangrepsoperasjoner gjennom det dårlige vinterværet sannsynligvis vil fortsette», delvis på grunn av at russiske styrker bruker «bakkeangrepstaktikker som i stor grad er avhengig av visuell identifikasjon og utstyrt ammunisjon.»

Nedsatt kampevne

Det britiske forsvarsdepartement har fokusert mye på det de hevder er «betydelig forringelse av russiske krigskampevner i de siste oppdateringene om konflikten,» som gir utslag på slagmarken.

Det påstod videre at støtten til krigen blant den russiske offentligheten «faller betydelig», ettersom tilbakemeldingene fra slagmarken i økende grad handler om territorielle tap i motsetning til gevinster. Flere russiske familier blir også direkte berørt av krigen som et resultat av Kremls «delvise mobilisering» av hundretusenvis av reservister, inkludert flere menn med tvilsomme kampevner på grunn av høy alder og dårlig helse.

