Avisen mener det er positivt at SV fikk utsatt den 26. konsesjonsrunde om oljeleting på norsk ut denne stortingsperioden.

Dette liker ikke LO, og har i denne sammenhengen bestemt seg for å angripe regjeringens budsjettpartner.

Dagsavisen, på sin side, mener at SV skal ha honnør for å ha vunnet fram med sin politikk, men også at det likevel kan være greit å minne om at dette ikke er så dramatisk som enkelte forsøker å fremstille det. Dette gjør LOs skarpe reaksjon enda mer uforståelig.

– Å sette i gang leting etter olje som skal pumpes opp om et par tiår, gir ingen mening når verden er på full fart inn i en grønn energiomstilling, skriver Dagsavisen, og nevner Parisavtalen:

– Alle forstår at mengder med fossilt brennstoff må bli liggende i bakken og under havoverflaten dersom vi skal ha et håp om å nå 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen.

De skriver at et Ap i uvær kanskje kunneha trengt noen vennlige ord fra fagbevegelsen, som for eksempel om fattigdomspakken eller den varslede solidaritetspakken til Ukraina.

– I stedet er det LO-leder Peggy Hessen Følsvik uttalelse om at utsettelsen er et «uheldig signal» som har fått mest oppmerksomhet, skriver Dagsavisen.

