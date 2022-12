annonse

Ny video skal vise at ukrainske styrker skyter ned et russisk Ka-52 «Alligator» angrepshelikopter i Luhansk-regionen i det østlige Ukraina.

Det russiske angrepshelikopteret forsøkte å angripe en ukrainsk posisjon på frontlinjen nær byen Svatove, før det ble skutt ned og ødelagt, opplyser det ukrainske militæret, ifølge Defence-blog.

– I dag, rundt kl. 14.00, skjøt en enhet fra Dneprovsk anti-luftsmissilbrigaden til Vostok luftkommando ned et fiendtlig Ka-52-helikopter, heter i en kunngjøring fra Ukrainas generalstab.

Opptaket viser øyeblikket da det påståtte russiske helikopter blir skutt ned av en anti-luftmissil og står i flammer, før det faller ned over en skog.

Helter – etter døden

Litt etter kunngjøringen bekreftet den Kreml-tilknyttede Telegram-kanalen «Fighterbomber» at de russiske væpnede styrkene hadde mistet enda et Ka-52 Alligator angrepshelikopter.

Ifølge kanalen hadde helikopteret «et russisk elitemannskap med mange militære dekorasjoner»

«Besetningen ble overrakt den høyeste utmerkelsen og den høyeste graden i den russiske føderasjonen – de gylne stjernene til helter. Etter døden,» heter det.

Fallende stjerne

På papiret er Ka-52 et av de beste angrepshelikoptrene i verden. Med en topphastighet på 315 km/t, en makshøyde på 5500 meter og en rekkevidde på 1100 kilometer, har «Alligatoren» lenge vært ansett som et formidabelt og slagkraftig helikopter, men krigen i Ukraina viser at de russiske angrepshelikoptrene lider av alvorlige strukturelle mangler.

Ifølge bloggen Oryx, som sporer de militære tapene på begge sider av konflikten, har Russland mistet minst 27 Ka-52 Alligator-angrepshelikoptre siden Putin iverksatte sin skjebnesvangre invasjon av Ukraina 24. februar og utløste Den russo-ukrainske krigen.

