Det kommunistiske partiet er ikke kjent for å like kristendom.

Nå sørger Rødt likevel for to millioner kroner mer til kristne organisasjoner. Vårt Oslo, Dagen og Vårt Land har omtalt saken.

Bakgrunnen er at matkøene i Oslo tilsynelatende bare vokser og vokser, og organisasjonene Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Evangeliesenteret og Blå Kors har allerede et ferdig utbygd distribusjonsnettverk.

Det var i forhandlingene om Oslos kommunebudsjett for 2023 Rødt fikk gjennomslag for ekstrapotten. Motparten var byrådspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

Disse fire organisasjonene mottar 500.000 kroner hver. I en pressemelding fra Rødt omtales de som frivillige og ideelle organisasjoner.

– Matkøene vokser i Oslo og altfor mange familier forteller at de nå enten må gå til Nav eller frivillige for gratis mat eller hoppe over måltider for å få hverdagen til å gå opp. Matfattigdom, eller sult som det egentlig heter, er tilbake som samfunnsproblem i Oslo, uttaler Siavash Mobasheri, Rødts gruppeleder i Oslo bystyre.

– Når staten ikke stiller opp midt i den strøm- og matpriskrisa vi er inn i, så er Oslo kommune nødt til å stille opp for sin egen befolkning. Som et hastetiltak er vi enige om å gi 2 millioner til frivillige og ideelle organisasjoner som gir gaver, mat og klær til de som sliter økonomisk før jul, heter det videre i pressemeldingen.

