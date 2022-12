annonse

Høyre er større enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet til sammen.

I TV 2s måling for desember, utført av Kantar, får partiet en oppslutning på hele 30,9 prosent. Vi må tilbake til høsten 2013, da Høyre vant stortingsvalget og tok fatt på åtte år i regjering, for å finne like sterke tall.

Dermed går Høyre frem 2,9 prosentpoeng fra november. Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som sitter i regjering, kan på sin side vise til beskjedne 19,8 og 5,1 prosent, til sammen 24,9 prosent støtte fra velgerne.

annonse

Tallene for Ap og Sp er vel å merke litt bedre enn på en måling utført av Opinion på oppdrag fra Altinget og ABC Nyheter.

Les også: Støre åpner pengesekken – gir en halv milliard



Der kunne Senterpartiet notere seg 3,5 prosent – og ville dermed ha falt fra Stortinget hvis det var valg i dag. Arbeiderpartiet fikk 17,4 prosent, mens Høyre-leder Erna Solberg tronet over dem med 31,6 prosent.

annonse

I stortingsvalget 2021 fikk Arbeiderpartet, Senterpartiet og Høyre henholdsvis 26,3, 13,5 og 20,4 prosent av stemmene.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som også er leder i Senterpartiet, mener at fallet til 5,1 prosent ikke skyldes partiets politikk som sådan, men snarere at regjeringen må ta tøffe valg i en økonomisk krisetid.

Saken fortsetter.

– Det som det er behov for nå, er å sørge for at vi får kontroll over prisveksten, som rammer alle. Derfor må vi holde igjen for å sørge for at prisveksten ikke går for mye opp. Samtidig må vi ha en del målrettede tiltak mot de som har aller minst.

– Det er krevende tider. Vi må ta en del krevende valg. Og da må vi styre, sier Vedum i en kommentar til TV 2.

annonse

Fremskrittspartiet har tilsynelatende ikke lykkes med å kapre misfornøyde Ap- og Sp-velgere. Der kan partileder Sylvi Listhaug notere seg 10,5 prosent, en nedgang på 1,5 prosentpoeng fra forrige måned.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT