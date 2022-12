annonse

Det er et distriktspolitisk og sikkerhetspolitisk mål at hele Norge skal være befolket, ikke minst i rikets nordligste deler. Og en ekstra ferieuke kan være det som skal til for å holde Vladimir Putin på avstand.

For å sikre bosetting nyter Nord-Troms og Finnmark slikt som lavere inntektsskatt, fritak for arbeidsgiveravgift og fritak for el-avgift.

I tillegg kommer muligheten for nedskrivning og ettergivelse av studiegjeld. Sist, men ikke minst har nordlendingene billigere strøm enn sør.

Regjeringen skriver på sine nettsider at tiltakssonens mål er å «skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i».

Les også: Juni ble varm i Norge – trolig varmerekord i Troms og Finnmark

Men disse fordelene er kanskje ikke nok, viser en ny studie. På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Vista Analyse AS og Oslo Fiscal Studies ved UiO evaluert effektene som de personrettede virkemidlene har hatt.

De kom frem til at virkemidlene alt i alt ikke har stanset utflyttingen og økt innflyttingen, bortsett fra de første årene etter innføringen.

Forbigående effekt er typisk for virkemidlene, skriver forskerne. De antyder langt på vei at slike virkemidler får stor oppmerksomhet når de innføres, men at effekten dabber av, ikke minst på grunn av manglende inflasjonsjustering.

– Incentivet er ikke så forskjellig – 20 000 kroner i 2017 er i samme størrelsesorden som 10 000 i 2005, skriver forskerne med henvisning til at folk med studiegjeld kan få slettet inntil 20.000 kroner i året ved å bo og arbeide i tiltakssonen.

Forskerne skriver det ikke rett ut, men 20.000 kroner holder i 2022 knapt til flytte- og etableringsutgiftene fra Oslo til Nord-Troms og Finnmark.

– Personer trenger en minstestørrelse på det økonomiske insentivet for at en skal være villig til å ta omkostningene med å flytte til tiltakssonen.

Nå kan det derfor bli snakk om økt barnetrygd og gratis barnehage, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til NRK. Men fylkesordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) i Troms og Finnmark vil ha enda større gulrot.

– En ekstra ferieuke kan være et slikt nytt tiltak, sier Bech til NRK, og truer med Putin hvis nordmenn ikke lenger vil bebo rikets nordligste deler.

– Det viktigste sikkerhetspolitiske vi kan gjøre er å sørge for at det bor og lever folk i Finnmark. En styrking av bosettingen er den viktigste garantien for vår trygghet og sikkerhet, lyder rådet fra Troms og Finnmarks fylkesordfører.

