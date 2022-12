annonse

Statsminister Jonas Gahr Støres glemmer hverdagsproblemene til nordmenn i den store verden.

– Det er ingen tvil om at dette er kritisk for Ap, sier Erna Solbergs tidligere spinndoktor, Sigbjørn Aanes, til TV 2.

Aanes nå er partner i First house, og mener at det er mange grunner til at Arbeiderpartiet faller. Han peker spesielt på hvordan Støre møter folk her hjemme.

– Super-Jonas var en fantastisk flink utenriksminister. Men det er noe annet å håndtere de problemene folk kjenner på her hjemme i hverdagen, argumenterer First house-partneren, og legger til:

– Folk opplever at han ikke er like interessert i deres hjemlige problemer, som i de store utfordringene der ute.

Ap har falt stort på målinger og fallet stopper ikke, men Aanes er ikke sikker på at vi ennå har sett partiets bunnotering.

– Jeg har ikke egentlig fantasi til å se for meg at de kan havne på 10-tallet. Men ja, de kan gå lavere, svarer han til TV 2.

