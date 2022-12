annonse

De var på vei for å reparere togskinner som ble utsatt for et bombeangrep nå i helgen.

Isteden ble de tre jernbanearbeiderne drept i nok et bombeangrep i morges lokal tid. Dessuten er fire arbeidere såret.

Hendelsen fant sted i provinsen Songkhla sør i Thailand, og skal være begått av islamistiske separatister som krever selvstendighet fra regjeringen i Bangkok og flertallet av befolkningen, som er buddhister.

Hendelsen inngår dermed i en konflikt som siden 2004 har pågått med lav intensitet og som strekker seg tilbake til 1940-årene.

Over 7.000 mennesker har mistet livet i konflikten, skriver NTB.

Songkhla har en blanding av malayer og thaier, mens malayer er i flertall i provinsene Pattani, Yala og Narathiwat, som grenser til muslimske Malaysia i sør.

Misnøyen med regjeringen finner også utløp i demonstrasjoner. I fjor protesterte folk fra Songkhla i hovedstaden Bangkok. Bakgrunnen var regjeringens industriplaner, som kritikere hevder vil ekspropriere folks landbruksjord og skade miljøet.

