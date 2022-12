annonse

2022 nærmer seg slutten. Det vil huskes som året da krigen vendte tilbake til Europa etter åtti års fravær.

Som seg hør og bør har Reuters, i likhet med andre nyhetsbyråer og aviser, kåret årets bilder fra sine fotografer over hele verden. Et av disse er fra Ukraina, og fanger ifølge Reuters den motstanden som ukrainerne har vist mot Russlands overfall. Til tross for frykt og lidelser, død og lemlestelse fortsetter de å forsvare sin nasjon.

– Ukrainerne forbløffet verden – og seg selv – i 2022 ved å motstå et fullskala militært overfall fra en supermakt som ville knuse dem på et par dager. Millioner flyktet i sikkerhet. Millioner utstod bombardering fra kjellere og tilfluktsrom. (…) Og millioner meldte seg til nasjonens tjeneste, tok til våpen, ble ambulansefrivillige.

– Ukrainerne, som hørte president Vladimir Putin omtale deres nasjonale identitet som en svindel og deres land som urettmessig frarøvet Russland, ser på krigen som en kamp for overlevelse, både som folk og individer, skriver Reuters.

