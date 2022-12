annonse

Husker du da skattelistene lå fritt tilgjengelige på nett, eller ble trykket og solgt av lokalaviser og idrettslag som en ekstra inntektskilde?

Ja, vil nok de fleste i voksen alder si. Det ble imidlertid slutt på den varmt forsvarte, men samtidig sterkt utskjelte praksisen under Erna Solbergs regjering.

Da ble innsynsordningen strammet inn ved skattelistene kun er tilgjengelige på Skatteetatens nettsider og at en ikke lenger vil kunne foreta oppslag anonymt.

Nå er Solberg-regjeringen historie, og skatt og avgifter er i vinden som aldri før under landets nye statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og hans finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet. De har skrudd skattene opp.

Det kommunistiske partiet Rødt vil nå innføre endringer, blant annet når det gjelder anonyme søk i skattelistene. I dag får personer melding om hvem som har sjekket deres likning. Dagsavisen plukker opp tråden, og kaller det et interessant forslag.

Det var daværende finansminister Siv Jensen som strammet inn i 2014. Frp-lederen mente det var for mye snoking i skattelistene. «Jeg som finansminister og en offentlig kjent person må tåle at noen kikker meg i kortene. Men jeg synes ikke at hvermannsen skal være gjenstand for den samme grafsingen uten å bli klar over hvem som gjør det», sa Jensen.



Videre mente Jensen at man har ikke behov for skatteinformasjon om naboen, arbeidskolleger eller medstudenter. Venstrevridde Dagsavisen mener imidlertid at hvem som helst bør kunne utsettes for snoking i skattelistene.

– Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet. Økonomisk gjennomsiktighet er en forutsetning for å skape god oppslutning om skattesystemet, skriver Dagsavisen. – I en tid hvor det er politisk ryggdekning for en mer omfordelende politikk, er åpenhet ekstra viktig.

– Da må vi konkret vite om norske menn og kvinner betaler sin skatt etter evne – og gjerne med glede. Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister, skriver avisen, som legger til at skattyterne som har sterkest rygg, må ta den tyngste børen.

– Tilgangen til listene svekkes i praksis når den vi søker på, får beskjed om det. Det rødgrønne flertallet på Stortinget bør kjenne sin besøkelsestid.

