Utlendingsnemnda (UNE) har vedtatt at enken Takako Ellefsen (83) må forlate Norge. Årsaken er at forsikringen hennes ikke er god nok.

Hun bor sammen sin datter i Stavanger, men fjerde juledag må hun reise fra landet, selv om hun har mest tilknytning til Norge etter å ha bodd her siden 1965. Enken er japansk statsborger, men har i 45 år vært gift med en nordmann, som hun har fire barn med, alle norske statsborgere.

Utlendingsnemnda (UNE) har bestemt at Ellefsen må forlate Norge innen fjerde juledag, fordi sykeforsikringen hennes ikke er god nok. Beslutningen er endelig.

Saken skaper sterke reaksjoner i Frp.

Erlend Wiborg, som er Frps innvandringspolitiske talsperson, gjør det klart at han forventer at Ellefsen får bli.

– Frp krever at Takako Ellefsen får bli i Norge, alt annet ville vært en skam, sier han i en uttalelse til Resett.

– Vi snakker her om en dame som har bodd i Norge siden 1964 som regjeringen nå av byråkratiske grunner vil tvangssende ut av landet. Hun belaster ikke norske skattebetalere med et øre, så her forventer jeg at regjeringen rydder opp

Wiborg mener det er absurd at man vil kaste ut Ellefsen, mens man åpner opp for å ta imot flere båtmigranter, som ikke uten videre kan sies å ha et beskyttelsesbehov.

– Når regjeringen med åpne armer tar imot velferdsmigranter og aktivt bruker skattepenger på å hente IS-terrorister til Norge er det absurd at en eldre bestemor som har bodd her siden 1964 skal kastes ut, sier Wiborg, og slår fast:

– Jeg forventer at regjeringen umiddelbart rydder opp her.

