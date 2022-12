annonse

Trodde du at EU gjorde seg uavhengig av russisk gass? Tro om igjen.

Mens gassvolumene importert fra Russland gjennom kabler til EU har falt drastisk siden Russland invaderte Ukraina, har europeiske land ironisk nok begynt å importere flytende naturgass (LNG) – fra Russland. Dette for å demme opp for bortfallet av gassen fra kablene.

Flytende naturgass (LNG) er en nedkjølt form for naturgass, som kan fraktes i tankskip.

En granskning utført av analysebyrået ICIS på oppdrag fra den tyske avisen Handelsblatt viser at import av LNG fra Russland til EU-land (og Storbritannia) har økt med hele 21 prosent, siden invasjonen av Ukraina. Det er importert rekordmye LNG fra Russland.

EU og Storbritannia har til sammen betalt 27 milliarder euro for LNG fra Russland, mellom januar og november i år.

– 13 prosent av europeisk LNG kommer nå fra Russland – on andelen øker sterkt, sier ICIS-analytiker Andreas Schröder.

Videre har Tyskland, etter at Russland invaderte Ukraina, gjort fremstøt for å styrke sine forbindelser til shariastaten Qatar. I forrige måned undertegnet Tyskland en avtale som vil innebære at Qatar eksporterer to millioner tonn med naturgass til Tyskland per år.

Som følge av krigen i Ukraina, har også gasseksporten fra Norge til kontinentet nådd nye rekorder.

