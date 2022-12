annonse

Da spedbarnet måtte gjennomgå livreddende behandling, stod foreldrene overfor et valg som er lett for de fleste.

Ungen på seks måneder var avhengig av blodoverføring i forbindelse med at en feil i hjertet, kjent som pulmonal ventil stenose, skulle utbedres.

Foreldrene til barnet satte seg imidlertid på bakbena, og ville blokkere operasjonen. De fryktet at blodet kom fra en donor som er vaksinert mot covid-19, nærmere bestemt med vaksine basert på mRNA-teknologi.

annonse

Nå har en domstol på New Zealand overtatt delvis omsorgsrett over barnet, og erklærer at retten nå, gjennom behandlingen og frem til fullført rekonvalesens, senest frem til slutten av januar, er barnets medisinske verge.

Les også: Skrekk-påstand om digital euro: Uvaksinerte får ikke kjøpe flybillett. Minusrente på sparepengene dine

Retten slo fast at «det avgjørende momentet er at den foreslåtte behandlingen er i [barnets] beste interesse». Foreldrene beholder omsorgsretten når det gjelder alle andre formål, og vil fortløpende holdes underrettet om behandlingen.

annonse

Barnet behandles nå ved Starship Children’s Hospital i hovedstaden Auckland, skriver australske SBS News. En talsmann for helsemyndighetene sier det er en «vanskelig situasjon for alle involverte», og gjentar argumentet om barnets beste.

Sykehuset skal ha avvist foreldrenes ønske om uvaksinert donorblod fordi det angivelig er «upraktisk» å gjennomføre og medisinsk «unødvendig». Foreldrene mener å ha tilgang på flere dusin uvaksinerte som er villige til å donere blod til barnet.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT