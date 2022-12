annonse

Det finnes ingen dekning for «dommedag» i klimaforskningen.

Frykten for klimaendringer er til å ta og føle på. Aktivister griser til kunstverk, blokkerer veier og annen infrastruktur. Noen unge voksne sier de ikke vil ha barn av frykt for klimakatastrofe. Andre sliter psykisk, på grunn av frykten. Det er unødvendig.

La det være klart. Klimaendringer pågår. Det er heller særdeles liten tvil om at menneskelig aktivitet bidrar til disse endringene. Kloden blir varmere, og det kommer til å bringe med seg nye utfordringer og problemer som må løses. For Norge og land med territorielle farvann i Arktis åpner det seg også en del muligheter. Uansett; klimaendringer pågår, det nytter ikke å fornekte det, og det nytter heller ikke å påstå at økte CO2-forekomster i atmosfæren ikke bidrar til økt drivhuseffekt på kloden. Å fornekte dette er å fornekte allment kjent vitenskap.

Klimaendringer vil riktignok ikke i vår levetid føre til at havene på jorden snart koker bort, og at planeten vår blir ubeboelig. Det infantile språket om «ingen planet B», at «kloden koker» og andre overdrivelser fra klimaaktivistene bidrar til at klimaengasjement fremstår mindre seriøst.

På sydligere breddegrader, i tropene, vil det kunne bli vanskeligere å drive landbruk, mens det i nord vil kunne bli litt enklere, fordi land som tidligere var frossent og ubrukelig, tiner. Vi må regne med er ekstremvær som vi må tilpasse oss. Klimaendringene vil få konsekvenser, kanskje noen uante. Og det er både riktig og viktig at vi finner måter å leve våre liv på, med lavere utslipp av klimagasser.

Men – og dette er viktig – det er ingen grunn til storskala panikk og ekstrem klimaangst. Folk må slappe av og roe seg kraftig ned. Aktivistene fremst av alle.

Det er rett og slett ikke belegg for påstandene om at klimaendringene er en eksistensiell trussel for menneskeheten. Det er en stor utfordring, og noen land vil bli hardere rammet enn andre. Det er flere konsekvenser vi er nødt til å håndtere. Veksten i velstandsnivået blir kanskje lavere enn det ellers kunne vært, på grunn av klimaendringene, men vi kommer ikke til å sulte i hjel og dø før år 2100. Det er helt feil å gjøre det så mange medier, politikere og aktivister gjør, å fremstille dette som en eksistensiell trussel for menneskeheten.

Det er ikke jeg som sier dette. Dette er det FNs klimapanel som sier.

Samfunnsøkonom og høyskolelektor Øystein Sjølie tok for seg akkurat dette i podcasten Ness, publisert på Spotify 25. november. Dette i etterkant av Joakim Skahjem fra Stopp oljeletingen uttalte på NRK Debatten at «vold kan bli nødvendig» i klimakampen, med premiss om at menneskeheten er i fare, og at folk kommer til å sulte i hjel.

Sjølie mener at dommedagsretorikken rundt klimaendringer er farlig. Han påpeker nettopp det at dommedagsretorikken ikke har basis i klimaforskningen, eller FNs klimapanels rapporter.

Sjølie peker blant annet på at Norges institusjon for menneskerettigheter, en etat under Stortinget, i et brev til olje- og energidepartementet i mars skrev at klimaendringene «truer menneskehetens eksistens», og at ytterligere åpning av oljefelt på norsk sokkel strider mot grunnloven.

Det finnes ingen dekning for dette i forskningen, eller i FNs egne klimarapporter. Det som man har dekning for å forskuttere er at velferdsnivået vil stige litt langsommere enn det ellers ville gjort. Det er ikke dekning for påstandene om at vi kommer til å dø ut, og at vi kommer til å sulte verden over. Det stemmer temmelig dårlig. Det er rett og slett et betydelig gap, eller en avgrunn som Sjølie kaller det, mellom det som blir sagt av aktivister og en del politiske ledere og medier, og det som faktisk fremgår av FNs klimapanels rapporter.

Klimarapportene til FN er enorme – den siste var delt i tre deler på hver seg over 3000 sider. Mediene leser ikke disse rapportene selv, men baserer seg heller på det som blir formidlet av klima- og miljøorganisasjoner, som har en interesse av å få til så mye klimahandling som mye, og dermed overdriver, og fremstiller dette som en eksistensiell trussel for menneskeheten, uten at det egentlig dokumenteres – og uten at mediene etterspør dokumentasjon.

Hungersnød over hele verden på grunn av klimaendringer er også svært lite trolig. Det er uansett oftest politikk som skaper hungersnød, og ikke naturkreftene. Skulle det inntreffe en katastrofe et sted i verden, så er det mer enn nok mat andre steder. Det er ingenting som tilsier at folk kommer til å sulte i hjel på grunn av klimaendringene, og det er ikke klimafornektelse å påpeke det. Hevder man det, bør man dokumentere det.

Det er bra å være bevisst på klimaendringene, og de problemer og utfordringer de vil skape rundt omkring i verden. Noen steder vil de merke endringene mer. Vi må naturligvis finne måter å håndtere det på, for noen steder kan bli riktig hardt rammet, og det vil være helt nødvendig å ta tak i det.

Men det er ikke belegg for den hysteriske frykten for dommedag og global hungersnød i vår levetid, på grunn av klimaendringene som pågår nå. Det eneste man oppnår med å hevde slike ting, er å skape en generasjon med ekstremt engstelige og sinte mennesker, som mener at «vold er nødvendig».

