Onsdag morgen slo 3000 politifolk til mot tyske høyreekstremister. Ekstremistene skal ha planlagt å slå ut strømmen før statskupp.

Tysk politi gikk til aksjon klokken 6 onsdag morgen. Flere enn 130 boliger over hele landet ble ransaket. 3000 politifolk deltok i aksjonen. 52 er avhørt. Minst 25 er pågrepet. Dette opplyser tyske myndigheter. Razziaene ble utført i 11 av landets 16 delstater.

Blant de mistenkte er personer fra den såkalte Reichsbürger-bevegelsen, ifølge tyske medier.

Avisen Die Zeit erfarer at nettverket vurderes som en av de største terrortruslene i Tyskland på mange år.

Blant de mistenkte er et kjent medlem av en gammel adelsfamilie, en tidligere forsvarstopp og et tidligere medlem av forbundsdagen fra partiet AfD, Alternativ for Tyskland.

Myndighetene har identifisert de mistenkte lederne, men uten etternavn: Heinrich XIII P.R. og Rüdiger v. P. Nettverket skal ha hatt som mål å innsette Heinrich XIII som Tysklands nye leder..

Heinrich er 71 år gammel og adelig. P.R. står her for fyrst Reuss.

Ville gjeninnføre monarkiet

Målet for nettverket skal ha vært å reetablere det tyske keiserriket, slik det oppstod i 1871, ifølge Die Welt. I 1871, etter at Tyskland hadde vunnet en krig mot Frankrike, ble kong Vilhelm av Preussen utropt til tysk keiser.

Planen skal altså ha vært å innsette Heinrich XIII som leder for et slikt regime.

Heinrichs familie skal ha kuttet all kontakt med ham for 14 år siden. En talsperson for familien sier at at Heinrich er en «delvis forvirret» gammel mann preget av «konspirasjonsteoretiske misoppfatninger». Det rapporterer radiokanalen MDR.

Nürnberg 2.0

Bare minutter før razziaene skrev en av de pågrepne følgende på den krypterte meldingsapplikasjonen Telegram:

«Alt vil snart endre seg. De tidligere statsadvokater og dommere og tidligere ansvarlige i helsemyndighetene vil befinne seg på tiltalebenken i Nürnberg 2.0.»

