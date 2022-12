annonse

Motviljen mot VM i Qatar, et land beryktet for grove brudd på menneskerettigheter, straffeforfølgelse av homofile og kvinneundertrykkelse, er for rasisme å regne, mener en skribent.

– Før VM brukte en kommentator skriftlig uttrykket «ufyselige folk i laken», et utsagn som ville kostet vedkommende jobben hvis det falt om andre enn arabere. Men i forhold til Qatar har norske redaktører abdisert, eller blitt avsatt av mobben, skriver Odd Harald Hauge i Nettavisen.

– Det brukes konstant nedlatende begreper om Qatar og arabere. Qatar heter bare «ørkenstaten», eventuelt «den styrtrike ørkenstaten» eller «sjeikdømmet», fortsetter han.

annonse

Les også: «Homofil og handicappet» Fifa-sjef langer ut mot «rasistisk» Europa – mener vi bør «beklage i 3.000 år» før Qatar kritiseres

Hauge var med på etableringen av Nettavisen. Han skriver at negativ omtale av Qatar er gjennomgående for rapportering fra VM, og peker på at medier har trukket frem at stadion ligger rett ved et kjøpesenter, som en påminnelse om de store sosiale ulikheter i landet, samt rapportering om VM som kontroversielt og skandalebefengt. Utallige «problematiserende aspekter» trekkes frem, skriver Hauge.

Les også: LHBTQ-aktivister demonstrerte mot Qatar utenfor Fifa-museet



annonse

– Effekten er at ingen tør å fortelle noe positivt fra Qatar. En TV-kommentator kunne ikke si på sending at stadion var det fineste han hadde sett, vedkommende turte ikke av hensyn til den interne mobben, skriver han, og fortsetter:

– Det har likevel vist seg å være vanskelig å finne noen som står frem som lidende. At det da ikke kan være så mange er en nærliggende forklaring, men ikke for sportsrasistene. Arbeiderne står ikke frem fordi de er truet til taushet, med trusler om represalier hvis de kritiserer regimet.

I februar 2021 rapporterte imidlertid The Guardian at 6500 arbeidsinnvandrere hadde dødd i Qatar, bare siden landet ble opptatt som vertskap for fotball-VM i år.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT