annonse

Kina skaper en «ny normal» med økt militær tilstedeværelse rundt Taiwan, som utgjør en trussel mot øystaten.

Under en briefing i Pentagon denne uken advarer en høytstående tjenestemann om at Kina har trappet opp sine militære aktiviteter rundt Taiwan, inkludert rakettoppskytinger, etter speaker Nancy Pelosis omstridte besøk til den demokratiske øya tidligere i år.

Selv om nivået på disse militære aktivitetene har gått ned siden den gang, har de likevel stabilisert seg på et høyere nivå enn før Pelosis besøk til øya, opplyste tjenestemannen:

annonse

– Jeg ser ikke en forestående invasjon. Jeg tror det vi ser er at Folkerepublikken Kina på en måte etablerer en slags ny normal når det gjelder nivået av militær aktivitet rundt Taiwan etter besøket til Pelosi, sa tjenestemannen.

Les også: USAs marinesjef advarer: – Kina kan invadere Taiwan før 2024

– Vi har sett dem på en måte prøve å etablerere denne nye normalen, hvor midtlinjekryssinger i Taiwanstredet har blitt stadig mer rutinemessige. Dette er noe som Kina pleide å reservere for relativt sjeldne anledninger når de ønsket å sende et slags mer politisk signal, sa vedkommende videre og konkluderte:

annonse

– Det gir oss grunn til bekymring om et slags forhøyet nivå av skremmende og truende aktivitet rundt Taiwan – selv om vi ikke ser en forestående invasjon, selvsagt.

Ny status quo

Tjenestemannen antydet at Kinas aktiviteter var i konflikt med USAs politikk, som støtter en status quo hvor verken Kina eller Taiwan gjør noen ensidige grep med hensyn til Taiwans suverenitet – om øya er et eget land, eller en del av fastlands-Kina.

– Det er et problem fra et amerikansk politisk perspektiv fordi vi har en langvarig tilnærming som sier at vi motsetter oss enhver ensidig endring av status quo fra begge sider. Og vi forventer at forskjeller på tvers av sundet vil bli løst med fredelige midler, sa han og avsluttet

– I strid med dette, ser vi at Kina gjør ting som økte kryssinger over midtlinjen, og oppførsel som ser ut til å være ment for å skremme eller slite ned Taiwan. Dette er noe som vi – åpenbart – ikke ønsker å se.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT