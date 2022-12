annonse

I dag rystes Tyskland av nyheten om at et planlagt statskupp skal være avslørt. Minst 25 personer er arrestert, og myndighetene hevder at flere av dem står i forbindelse med Riksborger-bevegelsen.

Det var i morgentimene onsdag at over 3.000 politimenn slo til mot flere enn 130 leiligheter og hus i elleve av Tysklands seksten delstater. Minst 25 personer er arrestert. Det ble også utført pågripelser Østerrike og Italia, melder NTB.

De påståtte kupp-planene gikk ut på å storme Tysklands nasjonalforsamling Bundestag, ta parlamentarikerne som gissel, utnevne nytt statsoverhode istedenfor landets president, og gjenopprette Det tyske keiserrike (1871-1918).

annonse

Myndighetene hevder at flere av de arresterte har forbindelse til Reichsbürger-bevegelsen, det politiske partiet Alternative für Deutschland – og selvsagt også Russland. Som riksborger anser man Forbundsrepublikken Tyskland, som ble grunnlagt i 1949 etter andre verdenskrig, som en illegitim stat, og vil ha staten anno 1918 tilbake.

Se listen over involverte lengre nede i saken

Blant de arresterte utmerker en tysk prins seg. Det er Heinrich XIII Prinz von Reuss, som tilhører det gamle, berømte og tallrike adelshuset Reuss. Familiens mannlige medlemmer er kjent for å døpes Heinrich med tilhørende ordenstall.

annonse

Familien skal herstamme fra Henrik den fromme av Gleißberg, som levde på slutten av 1000-tallet og begynnelsen av 1100-tallet. Fra 1500-tallet delte familien seg i en eldre linje (utdødd 1927), en midlere linje (1616) og en yngre linje.

Fra 1848 til 1918 hersket de over mindre og spredte områder i dagens Thüringen, frem til fyrst Heinrich XXVII ble avsatt under Weimar-republikken. Familiens overhode kalles Fürst, mens øvrige mannlige medlemmer går under tittelen Prinz.

Saken fortsetter.

Familien har eid en rekke slott og palasser. Prins Heinrich XIII av Preuss ble på sin side avbildet idet han tilsynelatende føres ut fra en bygård i Frankfurt.

Det som beskrives som en talsmann for familien Preuss har tidligere avskrevet 71 år gamle Henirich XIII er en «forvirret gammel mann» som i 2009 ble «utstøtt» fra familien på grunn av antisemittistiske uttalelser og konspirasjonsteorier.

annonse

Heinrich XIII regnes som en leder i Riksborger-bevegelsen, og skulle angivelig innsettes som tysk statsoverhode etter gjenopprettelsen av riket. En annen sentral person i nettverket, som også er arrestert, er adelsmannen Rüdiger von P. Han omtales som tidligere fallskjermjeger, og ledet angivelig nettverkets militære gren, ifølge taz.

Les også: Har funnet løsningen for å bekjempe både venstre- og høyreekstremisme (+)

Opplysningene stammer blant annet fra ZDF, Tysklands nest største allmennkringkaster, som også skriver at Birgit Malsack-Winkemann, tidligere parlamentariker for Alternative für Deutschland og i dag dommer, er pågrepet.

I en uttalelse fordømmer Alternative für Deutschlands ledere de påståtte kupp-planene, som de sier de først hørte om gjennom mediene, skriver NTB.

Oppskriften er ikke komplett uten Kreml og Vladimir Putin eller i alle fall spor som peker mot Russland. En russisk statsborger, navngitt som Vitalia, et kvinnelig fornavn, skal ha stått i ledtog med Heinrich XIII og Riksborger-bevegelsen.

Saken fortsetter.

taz beskriver Vitalia som Heinrich XIIIs «partner» og en som skal ha en som skal ha formidlet kontakt mellom prinsen og Russland. Dessuten skal Heinrich XIII selv ha oppsøkt Russlands generalkonsulat i den tyske byen Leipzig.

Tyske påtalemyndigheter mener at Heinrich XIII kontaktet russiske myndigheter for å forhandle om en ny statsorden etter at Tysklands føderale regjering var blitt styrtet.

Samme påtalemyndigheter opplyser at deres nåværende undersøkelser ikke finner holdepunkter for at russerne som ble kontaktet, reagerte positivt på forespørselen.

annonse

Les også: Skal forske på norske innvandringsmotstandere (+)

Russland avviser selv å ha vært i kontakt med Riksborger-bevegelsen, skriver den russiske ambassaden i Tyskland i en uttalelse som er omtalt av AFP, ifølge NTB.

Flere av de arresterte er tidligere ansatt i Tysklands militære, herunder en Maximilian, tidligere oberst i spesialenheten Kommando Spezialkräfte. KSK ble i 2020 satt under granskning etter at flere ansatte ble identifisert som «høyreekstremister».

Dagens razzia omfattet også en av KSKs kaserner i landsbyen Calw sørvest i Tyskland, ifølge Der Spiegel. En pågrepet soldat skal ha vært stasjonert her.

Saken fortsetter.

– De som er pågrepet, tror på konspirasjonsmyter som består av forskjellige narrativer fra Reichsbürger-ideologien og QAnon-ideologien, sa Tysklands riksadvokat dr. Peter Frank under en pressekonferanse i dag. Flere tror på teorien om «dyp stat», at staten kontrolleres av embetsmenn og etterretningstjenester bak demokratiets fasade.

Nå mangler det i grunn bare motstandere av covid-19-vaksiner. Og sannelig beskyldes også de for å være innblandet i planene om å velte statsforfatningen. Cathrine Thorleifsson leder av Ekstremistkommisjonen og tidligere forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo, forteller til VG at Riksborger-bevegelsen gjennomgikk en radikalisering under smitteverntiltakene mot covid-19.

Riksborger-bevegelsen skal ha over 20.000 tilhengere som er delvis tett, delvis løst tilknyttet. Tyskland har et folketall på 84 millioner innbyggere.

Les også: Denne tyske fyrsten har et spesielt forslag om dronning Elizabeth (+)

Til tross for bevegelsens forholdsvis lille antall kunne de i teorien ha lykkes med et statskupp. Ifølge politisk teori begås statskupp av klikker i lynaksjoner, med det store flertallet av befolkningen som passive tilskuere og tilbøyelige til å følge vinneren.

Men hverken Astrid Sverresdotter Dypvik, redaktør i Syn og Segn, eller Tore Bjørgo ved UiOs senter for ekstremismeforskning tror riksborgerne har noen sjanse. Til NRK sier Bjørgo at det ikke er «særlig realistisk» at kuppet ville ha lykkes.

– Hvis forsøket hadde blitt gjennomført, ville det ført til voldelige konfrontasjoner. Og det er det veldig sannsynlig at mennesker hadde mistet livet, sier Bjørgo.

Saken fortsetter.

22 tyske statsborgere er pågrepet og mistenkt for medlemskap i en «terrororganisasjon», mens tre andre, herunder en russisk statsborger, er mistenkt for å støtte førstnevnte. Dessuten er 27 personer under etterforskning.

Tysklands justisminister Marco Buschmann beskriver aksjonen som en antiterroroperasjon og sier at de mistenkte planla et væpnet angrep på statlige institusjoner. Likeledes er prins Heinrich XIII og de andre siktet for terrorisme.

– Etterforskningen gir innsikt i omfanget av terrortrusselen innad i Reichsbürger-miljøet, sier Tysklands innenriksminister Nancy Faeser.

Her er de involverte

Den tyske avisen Bild har laget en liste over personer som skal være involvert i komplottet. I henhold til tysk presseetikk gjengis mistenkte og pågrepne kun med fornavnet og den første forbokstaven i vedkommendes etternavn.

Heinrich XIII Prinz von Reuss

Birgit Malsack-Winkemann

Marco von H.

Rüdiger von P.

Maximilian E.

Michael F.

Paul G.

Norbert G.

Markus H.

Frank H.

Matthias H.

Ruth L.

Andreas M.

Thomas M.

Harald P.

René R.

Melanie R.

Ralf S.

Wolfram S.

Thomas T.

Christian W. (Alternative für Deutschland)

Peter W.

Vitalia B. (russer)

Alexander Q.

Frank R.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT