Natos generalsekretær Jens Stoltenberg slår fast at russerne vil «fryse» krigen i vinter, for å bygge opp styrkene for neste år.

– Det vi ser nå, er at Russland forsøker å få til en slags frys av denne krigen, i alle fall for en kort periode – slik at de kan omgruppere, reparere og bli friske, og deretter prøve å starte en større offensiv til neste år, sier Stoltenberg under et arrangement av Financial Times onsdag, ifølge Dagbladet.

Nato vil fortsette å levere våpen og støtte til Ukraina, til tross for bekymringer rundt Vestens lagre.

– Like viktig som å tilføre nye systemer, er å sikre at det vi allerede har levert faktisk fungerer på en effektiv måte. Det betyr at de trenger enorme mengder ammunisjon, reservedeler og vedlikehold, fortsetter han.

Nyhetsbyrået AFP rapporterer at USA venter at krigføringen vil fortsette med redusert styrke de kommende månedene, ettersom både Ukraina og Russland sannsynligvis vil ønske bygge opp igjen styrkene sine.

