Etter tusen år våkner et troll fra sin dype dvale i Dovre, og beveger seg mot Oslo. Underveis ødelegger trollet alt det kommer over.

Omtrent slik kan den nye, norske storsatsningen «Troll» oppsummeres. Filmen hadde première 1. desember, og en uke senere har den slått alle tidligere rekorder i kategorien ikke-engelskspråklige filmer hos Netflix.

Det melder Netflix selv i en pressemelding, skriver TV 2. På en knapp uke er «Troll» blitt streamet hele 75,86 millioner timer.

De profesjonelle filmanmelderne er ikke fra seg av begeistring. Nettavisen kaller filmen «ubegripelig dårlig», mens VG er litt mildere, og gir terningkast fire for «gøyalt skjermtroll i mega-generisk monsterfilm».

Også utenlands har man fått med seg filmen. Hongkong-avisen South China Morning Post synes «det mest frustrerende med «Troll» er hvor lite den opplyser publikum om Norges rike historie med misforståtte og mishandlede monstre».

Ofte er avviket stort mellom ekspertene og folket om hva som er bra film. Resett har derfor også sett nærmere på norske diskusjonsfora for å finne ut hva Ola og Kari faktisk mener om filmen, regissert av Roar Uthaug basert på manus ved Espen Aukan.

Skuespillerne er Ine Marie Wilmann som paleontolog Nora Tidemann; Mads S. Pettersen som kaptein Kristoffer Holm; Anneke von der Lippe som statsminister Berit Moberg; Kim Falck som Andreas Isaksen; Gard B. Eidsvold som Tobias Tidemann; Fridtjov Såheim som forsvarsminister Frederick Markussen; Dennis Storhøi som forsvarssjef Sverre Lunde.

Saken fortsetter.

– Eneste jeg har å utsette på den er litt unaturlig dialog hos enkelte av skuespillerne (litt 70 talls norsk film skuespill preg på enkelte), skriver en mann i Kvinneguiden Forum. Utover dette er han fornøyd med en «helt ekstremt bra film i min mening».

– Og et par rene ripoffs av scener fra andre populære filmer slik som krusningene i drikkekoppen av fotskritt rett fra Jurasic Park, eller noen scener med trollet som er tatt rett ut av King Kong og Godzilla, legger han til, og triller «terningkast 5,5».

– Kjempebra film. Underholdende fra start til slutt, mener en kvinne. – Såheim må være det dårligste Norge har forstra av en skuespiller. Han er like tragisk i alt han spiller i, lyder derimot den knusende dommen som AnonymBruker feller over Fridtjov Såheim.

– Veldig uenig. Har du sett “Sammen”? Eller noen av Fosse-stykkene han har spilt i? Helt fenomenal. Han spiller bare utrolig kjip i “Troll”. Synes også han var herlig i “Lilyhammer”, sier en annen, som forsvarer Såheim alias forsvarsminister Frederick Markussen.

Andre reaksjoner er: «Utrolig klisjefylt historie, hvis man tenker igjennom. Men trollet var jo bra», «Dritt film. Kjedelige skuespillere og dårlig skuespill, med enkelte unntak. Hvor all denne bruken av klisjeer, istedet for å lage noe eget! Som så mye annet på Netflix, søppel», «Synes den var underholdene. Men veldig amerikanisert. Du har sett de fleste scenen før».

Også hos norske LHBT-personer er mottakelsen blandet. På det skeive kontakt-nettstedet Gaysir drøftes både filmen og utseendet på mannlige skuespillere.

Klisjé fylte dialoger og dårlige skuespillere. Alt for mye copy and paste fra amerikanske filmer. Det beste med hele filmen var trollet. Satt og heiet på trollet og ikke hovedpersonene 😆. Filmen var veldig bra laget og supre effekter til å være norsk film

– Bruker i Kvinneguiden Forum

– Jeg gir den terningkastet 5 etter å ha sett den i kveld. Hvilket terningkast vil du gi, undrer en mann i forumet hos Gaysir. – 6 må være noe av det bedre som er produsert i Norge på mange år, skriver en kvinne på spørsmålet.

– Terningkast 4. Generisk monsterfilm med et litt oppbrukt plott og en del dårlig skuespill (spesielt Kaptein Kris), men pluss for at handlingen foregår rundt kjente lokasjoner i Norge og spesialeffektene er på toppnivå, heter det fra en annen.

– Terningkast 5. Enkel underholdning og tristskummelt troll. Men var det bare jeg som ventet på et lite øyeblikk mellom Andreas og Kaptein Kris på slutten der, undrer en, med henvisning til rollene Andreas Isaksen og kaptein Kristoffer Holm.

Ikke minst har folk sagt sin mening på NRKs Facebook-side. Resetts ikke-vitenskapelige stikkprøver blant de rundt 1.500 kommentarene viser at de fleste enten er mest negative til «Troll» eller syns den er midt på treet og grei som familiefilm.

– Da en seriøs paleontolog, i den liksom rasjonelle introen til filmen, før eventyret ble flettet inn, lette etter dinosaurer på norskekysten (som ikke har mesozoiske bergarter), og attpåtil i løsmasser, tenkte jeg at de kunne ha forsøkt bittelitegrann bedre… De kunne f.eks. ha flytta akkurat det til Svalbard, heter det fra en, mens en annen skriver:

– Filmen er jo et vaskeekte forsøk på å skape en amerikansk B-film i Norge; skulle tro alle på teamet var amerikanere og har sett filmen ‘2012’ ti ganger for mye. Underholdene, og kule effekter, men mye teaterskuespill og kleine, umotiverte replikker.

5 av 10 poæng. Ideen e fantastisk.. Trollscenan holder med glans,,,, men det bli innimellom bittelitt fjernsynsteater, på grænsa te russerevy-dialoga.. MEN,, eg tippe vi her har åpna opp for en ny type storfilm.. Vente spent på eterfølgeran

– Fra NRKs Facebook-side

– Den var en positiv overraskelse. Jeg ble herlig underholdt med passe action og lett “teit” humor. Og trollet var så fint😍 Synes de 3 hovedskuespillerne sammen ble en herlig bukett😀, skriver en kvinne.

– Likte den, selv om Trolljeger’n var bedre. Vil se mere troll i fra Norge i filmer. Gjerne også fra Asbjørnsen og Moes eventyr, heter det fra en mann.

– Her var det mange negative og merkelige kommentater å jeg si. For de som ikke er klar over det så er dette en Norsk Kaiju film. Noe som aldri har blitt gjort før. Her det en knippe hyllester til andre filmer som for eksempel Jurassic Park, Ling Kong og Godzilla, for å nevne noen. For ikke å snakke om folketroen vår, poengterer en tredje. Kaiju er en japansk filmsjanger om gigantiske monstre, slikt som skrekkøgler.

Har du sett «Troll», og hva er din mening om filmen? Diskutér i kommentarfeltet.

