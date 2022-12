annonse

Etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har det versert mange rykter om Vladimir Putins helse.

Kreft og Parkinsons er noen av diagnosene som Putin har mottatt, både av medier, fremmed etterretning og flere slags eksperter, gjerne stilt på avstand ved å studere foto og video.

Også Resett har formidlet slike påstander, for eksempel saken om at Putin kan ha kreft eller Parkinsons, eller har gått fra forstanden, blant annet med en anonym oligark som kilde.

Påstander som disse brukes også i propaganda-øyemed for å demotivere fienden og skape entusiasme hos hjemlig opinion samt gjøre autoritære figurer litt mindre overnaturlige.

Det er greit å ha i bakhodet når det gjelder det seneste ryktet om Putins helse. En gruppe kalt General SVR, som både har konto på Telegram og YouTube, beskrives som uttalt anti-Kreml. Og da må deres påstander kanskje tas med en dorull eller to.

General SVR mener å vite at Putin skal ha ramlet ned en trapp i sin offisielle resident, Novo-Ogarjovo vest for Moskva. Angivelig falt han sju trinn, og skal ha fått brudd på halebenet. Til ryktet hører også den ville påstanden om at Putin samtidig bæsjet på seg.

Nyheten er delt av en rekke medier utenlands, fra portugisiske SIC Notícias 3. desember og Daily Mail nå i dag. Det er Newsweek som først fikk svar fra Kreml om den angivelige hendelsen. Kreml benekter der at et slikt fall har funnet sted. Videre skriver Newsweek at General SVR, som drives av en tidligere ansatt i Russlands innenlands etterretningstjeneste FSB, ofte «legger ut anti-Kreml-innlegg som ikke er verifisert».

