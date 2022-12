annonse

Ukrainske soldater har delt utrolige opptak som viser øyeblikket hvor en BTR-4 «Bucephalus» infanterikampvogn sprenger den mektige russiske stridsvognen T-80BV.

Den ukrainske soldaten og militærbloggeren Kriegsforscher har lagt ut en video på Twitter som hevder å vise et ukrainsk BTR-4 pansret kampkjøretøy som ødelegger en russisk stridsvogn i et bakholdsangrep på en landevei i den østlige Kharkiv-regionen.

Det ukrainske militærkjøretøyet fra den 92. mekaniserte brigaden, utstyrt med det ukrainske anti-tank-missilet «Bar’er», klarte å totalødelegge den mye større russiske hovedstridsvognen T-80BV.

Så langt i krigen har Russland mistet minst 263 T-80 hovedstridsvogner i forskjellige varianter, ifølge Oryx, som dokumenterer militære tap på begge sider av krigen.

«Bucephalus»

Det ukrainsk-produserte pansrede kjøretøyet kjent som «Bucephalus» er en fullt amfibisk, pansret 8×8 terrengkjøretøy. Det er vanligvis utstyrt med en 30 mm automatisk kanon, et 7,62 mm maskingevær, en 30 mm automatisk granatkaster og anti-tank-våpen.

Det pansrede militærkjøretøyet, i sin standardform, er i stor grad beskyttet mot små våpen og eksplosjoner fra mindre miner. Det kan imidlertid oppgraderes for å gi beskyttelse mot skudd fra 30 mm kalibers ammunisjon.

Kjøretøyet er også utstyrt med automatiske brannslukkingssystemer, samt beskyttelsessystemer mot såkalte «NBC» (kjernefysiske, biologiske og kjemiske angrep).

Today is a day of Ukrainian army. So let me tel one story.

We had a task to capture Russian position in Kharkiv oblast.

They had: 5 tanks T-80, 4 BMP-2/3, 6 BTR-80/82A.

From our side: group of pilots (us), 2 BTR-4 and ~ 40 brave infantry men.

How did it end? Let’s read👇🧶 pic.twitter.com/LtptDXZ9cj

— Kriegsforscher (@OSINTua) December 6, 2022