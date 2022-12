annonse

Ordene FrP-politikere bruker om mennesker på flukt påvirker måten vi mottar dem på, mener skribent.

– Fremskrittspartiets (FrP) retorikk i innvandringspolitikken gir inntrykk av at etniske europeere har høyere moral og integritet enn mennesker fra sør – og en slik ordbruk gjør noe med oss, skriver Victoria Åsne Kinsella i «Norges første flerkulturelle avis», Utrop.

Kinsella, som har en bachelor-grad antropologi og driver Dogparadise AS, presiserer:

– Det dukker innimellom opp ord med uvisst opphav, fra våre fremste folkevalgte. Så som «velferdsmigranter», nå brukt av FrPs innvandringspolitiske talsmann, Erling Wiborg. Han brukte blant annet begrepet i en sak om skipet Ocean Viking.

Victoria Åsne Kinsella skriver videre at Wiborg bruker formuleringer som «mennesker som illegalt prøver å snike seg inn i Norge«, og at dette «går ut over reelle krigsflyktninger fra Ukraina».

Verdens sosialkontor

– Jeg mener begrepet velferdsmigranter er godt om personer som ikke har behov for beskyttelse, men som ønsker å nyte godt av velferdsgodene i Norge, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for FrP og er innvandringspolitisk talsperson. Han sier at mange av de som kommer til Norge har vært gjennom mange trygge land, men har allikevel fortsatt ferden helt til Norge. Han mener at det åpenbart har en sammenheng med at Norge er et av verdens beste land å bo i og at vi har et av verdens beste velferdssystemer. Det at velferdssystemet vårt er attraktivt for mange har jeg forståelse for.

– Men hvis Norge skal bli verdens sosialkontor vil systemet vårt bryte sammen. Derfor er det viktig å stoppe velferdsmigrantene og da kan vi ikke være redd for å være ærlige og bruke korrekte begreper, sier han.

