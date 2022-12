annonse

Meningsmålingene er bare sorgen for Arbeiderpartiet, og det har gått fra vondt til verre.

Fremdeles har folket mulighet til å påvirke politikken gjennom valg. Det er få som stemmer etter tradisjon og ideologi, det går i egeninteresse og da særlig økonomi.

Spørsmålet er om Ap med Jonas Gahr Støre skal enda lengre ned. De har et ledelsesproblem. Støre var en glimrende utenriksminister, veltalende og pen i tøyet.

annonse

Men som statsminister har han ansvaret for et land og et folk. Da kan han ikke gjemme seg bak tåkeprat om internasjonale forpliktelser.

Les også: Spetalen: Strømmen tilhører nordmenn – ikke bare plyndreren Jonas Gahr Støre

I teorien skal statsministeren velge sin regjering, men i Arbeiderpartiet går utnevnelsen etter makt i partiet. Det opparbeider de ved hjelp av snakk og spisse albuer, ikke etter resultater. Men i dag har mye gått av hengslene, først har vi slitt oss gjennom strenge virustiltak. Så har vi opplevd en kraftig prisstigning og mange har fått økonomiske problemer.

annonse

Men Støres regjering gjør lite, sier folk. Om ikke det er nok, i kulissene spøker Trond Giske og han er kanskje ikke så «hyggelig» lenger. Hadia Tajik er borte og hun kommer nok ikke tilbake. Statsminister Støre har få ressurspersoner rundt seg og det merkes.

Hvordan opplever vanlig folk sin egen økonomi? Det er ikke alle som kjøper unnskyldningen om krig i Ukraina. Nordmenn må betale skjorta for våre egen strøm og drivstoff, produkter vi er helt avhengige av, og det fører til prisstigning. Da må renten opp og det fører til fall i boligprisene og så videre.

«Statskassen skal renne over, og pengene skal brukes til Det grønne skiftet. Det er nok ikke noe fristende valgflesk»

Mye kunne vært unngått om Støre dempet prisveksten ved å redusere skatter og avgifter, men det kommer ikke på tale. Statskassen skal renne over, og pengene skal brukes til Det grønne skiftet. Det er nok ikke noe fristende valgflesk, selv om organisasjoner og media heier. Vanlige folk opplever en redusert levestandard og de rike flytter til Sveits.

Til nå har ikke Støre noen reelle utfordrere i partiet, men unntak om Giske kommer over Dovre og vinner frem på den store misnøyen. Utfordringen er om Jonas Gahr Støre blir sittende og Ap faller til under ti prosent.

Hvordan skal partiet komme seg opp igjen?

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT