Regjeringen har gjort Vladimir Putin til budsjettvinner, hevder Frp-politiker.

– Frp har lenge advart mot konsekvensene av å la SV diktere tempoet i olje- og gasspolitikken. Sjokket var derfor stort da det nylig ble kjent at partiet har fått gjennomslag for letestans etter olje og gass i nye felt ut stortingsperioden, skriver Terje Halleland i Haugesunds Avis, og legger til:

– Regjeringen kan umulig ha tatt innover seg at Europa står midt i en brutal energikrig mot et aggressivt Russland som nå har all grunn til å feire.

Halleland er energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, sier at energi er makt, og argumenterer med at det siste året bør ha vist alle det livsfarlige potensialet som ligger hos diktaturer som kynisk bruker energi som virkemiddel i sin krigføring.

– Terror og bevisst mørklegging av ukrainske byer, sabotasje mot gassrørledninger og struping av energitilførselen til europeiske land er alle eksempler på hvor langt det russiske regimet er villig til å gå i sin kamp mot frihet og demokrati, sier han, og betegner regjeringens politikk som urovekkende:

– Krigen i Ukraina har for alvor satt Norge på kartet som global energileverandør. NATOs militære tilstedeværelse rundt norske olje- og gassinstallasjoner vitner om at våre allierte naboer prioriterer stabil tilgang på energi svært høyt. Det er urovekkende at det samme ikke virker å ha gått opp for regjeringen.

På sikt vil vedtaket kunne få svært store følger for Norges evne til å eksportere olje og gass til et Europa som nå tørster etter energi som følge av Russlands krigføring, skriver han, og sier at som EUs største gasseksportør har Norge store energiforpliktelser over de neste tiårene.

– Letestans i nye felt er et svik mot dette ansvaret, og flytter demokratisk underlagt energimakt til regimer som bruker energi som våpen i sin krigføring, mener Halleland.

