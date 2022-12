annonse

– Faktisk, når folk kaller Israel en apartheidstat, innser de ikke den virkelige situasjonen for arabere i Israel.

Som tidligere meldt, var Resett ved undertegnende tidligere i år på besøk i Israel, hvor vi intervjuet en rekke prominente israelske eksperter om flere spørsmål knyttet til internasjonal sikkerhetspolitikk og geopolitikk, samt israelske innenrikspolitiske anliggende. Yoseph Haddad var blant dem.

Haddad er en veteran i Israels væpnede styrker (IDF) hvor han ble hardt skadet under Den 2. Libanonkrigen, som førte til at han måtte tilbringe over ett år på sykehus i rehabilitering. Etter sin karriere i hæren, begynte han å en ny karriere som PR-aktivist som en av grunnleggerne og sjefen til den israelske NGO-en «Together – Vouch for Each Other». Haddad jobber nå full tid for å oppnå større forståelse og samhold mellom de religiøse og etniske gruppene i Israels svært heterogene samfunn – mellom arabere, jøder, muslimer, kristne og drusere.

Han har også satt seg et mål om å bidra til at det arabiske samfunnet i Israel får en mer en positiv holdning til sitt hjemland, samt å jobbe for bedre integrering av israelske arabiske i det israelske samfunnet generelt.

Resett satt seg ned og snakket med Haddad i rundt en time. Grunnet lengden på intervjuet, blir det deli i fire deler, hvor Haddad sine perspektiver innen en rekke temaer:

Den tredje delen (denne) tar for seg Haddads syn på konflikten mellom Israel og palestinerne.

– Har du en mening om hvordan man kan løse konflikten mellom Israel og palestinerne?

– En ting er sikkert. Svaret vil ikke komme fra FN, EU, USA. Heller ikke fra Qatar eller noen andre eksterne aktører. Egentlig ser alle langt vekk etter et svar, men svaret må komme innenfra. I denne sammenhengen, tror jeg virkelig at arabiske israelere er svaret på å løse denne konflikten. Så snart de er fullt integrert i alle aspekter i det israelske samfunnet – fra sport, til kunst, til politikk – kan de bidra til å gjøre fremskritt for å løse konflikten, sier Haddad.

Han kommer deretter med et eksempel som han jevnlig kritiserer Israel for:

– Araberne utgjør 20 prosent av befolkningen i Israel, men hvis man går til et hvilket som helst offisielt regjeringskontor i landet, er kun 1 til 1,5 prosent av embetspersonene arabere. Vi trenger det tallet for å nå minst 20 prosent, og når vi når dette nivået, kommer ting til å endre seg.

Haddad insisterer derfor på at arabiske israelere vil være avgjørende for å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne en gang i fremtiden:

– Jeg sier ikke om to eller tre år, men en gang i fremtiden vil israelsk-arabere sette seg ved forhandlingsbordet og snakke på arabisk til våre brødre på Vestbredden og Gaza. Som representanter for den israelske siden som har som mål å beskytte interessene til den israelske staten, så vel som det arabisk-israelske samfunnet, er vi i en spesiell posisjon.

Han presiserer:

– Vi vil snakke om hvordan vi kan løse denne konflikten på en måte som representerer interessene til staten Israel og sikkerheten til alle israelske borgere – fordi terrorisme påvirker oss alle – samtidig som vi oppnår en fredsavtale med palestinerne. Vi bør derfor være en del av fredsprosessen – det gir veldig mening – men ingen snakker til oss. Dette er argument som jeg kommer med jevnlig og prøver å legge frem så ofte som mulig.

– Israel blir ofte kalt en «apartheidstat» av mange mennesker over hele verden. Som en kristen arabisk israeler, hva synes du om denne merkelappen?

– Hør her, vi er to millioner arabiske israelere som lykkes i et svært utfordrende samfunn. Det er diskriminering i Israel, men det er ikke slik det blir presentert i media og sosiale medier. Se for eksempel på en fersk rapport fra Amnesty International, som spesifikt snakker om arabiske israelere, der menneskerettighetsorganisasjonen kategoriserer Israel som en apartheidstat, sier Haddad og fortsetter:

– De definerte oss som «palestinere», noe som er ganske ironisk, siden ikke engang palestinerne på Vestbredden og Gaza definerer oss som palestinere. De kaller oss «arabere 48», «innside-arabere» eller «arabiske israelere». Så mens palestinerne på Vestbredden og Gaza kaller oss for alt annet enn palestinere, kaller hvite mennesker i London oss for palestinere, og mener at de vet bedre enn oss. Når de snakker på denne måten, umyndiggjør de oss og skader oss.

Haddad avviser derfor konseptet om en israelsk «apartheidstat» fullstendig, og viser til den siste politiske utviklingen i Israel for å støtte argumentet sitt:

– Diskriminering, rasisme og antisemittisme finnes i Israel. Rasisme eksisterer mellom alle grupper – jøder mot arabere, kristne mot drusere, jøder mellom hverandre, osv. – men det er ikke systemisk. Og vi har bevist det akkurat nå, ettersom det islamske partiet sluttet seg til koalisjonsregjeringen (dette intervjuet ble holdt før regjeringsskiftet), og klarte å oppnå konkrete ting for det arabiske samfunnet. Hvis det var systemisk rasisme mot arabere i Israel, ville ikke regjeringen i landet gått med på noe slikt.

Haddad retter deretter samtalen mot ytringsfrihet, som han mener er godt beskyttet i Israel, inkludert for arabere.

– Jeg har ytringsfrihet, og de arabisk-israelske politikerne fra samfunnet mitt har ytringsfrihet. De går til parlamentet i Israel hvor de presenterer sine synspunkter og argumenter, mens de får betalt av skattebetalerne for å gjøre det. Hvis Israel var en apartheidstat, ville det aldri ha blitt tillatt. Dette er grunnen til at jeg jobber hardt for å presentere vår side av saken til verden.

Haddad peker deretter på de konkrete tingene som den arabiske israelske befolkningen har oppnådd i det israelske samfunnet for å videre underbygge argumentene sine:

– Riktignok teller vi 20 prosent av befolkningen i Israel, men vi er 30 prosent av legene og 50 prosent av farmasøytene. Vi har også høyesterettsdommere. Én av dem, den berømte arabiske dommeren Salim Jubran, har sendt en tidligere jødisk president og en tidligere jødisk statsminister til fengsel, fordi de begikk kriminalitet. Videre er sjefen for den største banken i Israel, Bank Leumi, en muslim fra Taibe som heter Samuel Hasiya. Og dette er bare en håndfull eksempler på mange vellykkede arabiske israelere som vi ikke hører om i media.

Haddad er derfor overbevist at det stadig blir bedre for arabiske israelere og ser lyst på fremtiden:

– Faktisk, når folk kaller Israel en apartheidstat, innser de ikke den virkelige situasjonen for arabere i Israel. Det er to forklaringer på denne feilrepresentasjonen: Én, de kjenner ikke definisjonen av apartheid; eller to, de lyver om det. Faktisk, slik jeg ser det, går utviklingen i riktig retning. De arabiske israelerne integreres mer og mer i det israelske samfunnet. Jeg ønsker derfor å se flere arabiske israelere som er stolte borgere av Israel i maktposisjoner, og jeg håper at vi kommer dit relativt snart.

