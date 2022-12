annonse

Kostnaden for det nye vannforsyningssystemet i Oslo har sprukket med over 12 milliarder kroner. Det er alle med vann i springen som må dekke ekstrakostnaden.

– Overskridelsene er ekstremt høye. På halvannet år sprakk kostnadsrammen med fem milliarder kroner, og dessverre ser det dårlig ut også i andre del av prosjektet, som foreløpig har en sprekk på syv milliarder kroner, sier Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Han har nominert prosjektet til å vinne Sløseriprisen, som ett av jurymedlemmene i komiteen. Sløseriprisen ble etablert i 2015 av Skattebetalerforeningen, som fikk Nettavisen som samarbeidspartner.

Da Oslo kommune i 2018 vedtok å bruke Holsfjorden som ny reservevannkilde for Oslo, var kostnadsrammen for prosjektet på 12,5 milliarder kroner. Et og et halvt år senere økte prisen med fem milliarder kroner, og Lan Marie Berg ble kritisert, etter at det ble kjent at hun hadde kjent til kostnadssprekken i et halvt år før bystyret ble informert. I august i år kom nok en sprekk, denne gangen på syv milliarder kroner.

Pengene må hentes fra et sted, og i budsjettet byrådet la frem for neste år, er det lagt inn en vesentlig økning i vannavgiften. Denne er ventet å øke enda mer i årene fremover. I år betaler en 120 kvadratmeter husstand en avgift på 5.656 kroner. I 2026 vil den samme familien betale 12.600 kroner, skriver Nettavisen.

– Konsekvensen blir dyrere vann for hele Oslos befolkning de neste 40 årene, som følge av et prosjekt er dårlig saksbehandlet, uten mulighet for ordentlig demokratisk behandling, sier Stavrum.

