EU-landene ble for seks dager siden enige om et pristak på 60 dollar fatet på russisk olje.

Nå følger Norge etter EU og G7-landene. Norge har vedtatt et pristaket på 60 dollar per fat for råolje fra Russland, i sanksjonsregelverket. Det fremgår av en pressemelding fra regjeringen torsdag ettermiddag, skriver E24.

Oljepristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland, heter det i pressemeldingen.

– Norge fortsetter å stå sammen med EU og andre allierte om sanksjonene mot Russland, for å opprettholde presset på landets regjering og støttespillere, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i meldingen.

