Ukraine, som vanligvis stemmer mot Israel i slike FN-resolusjoner, valgte denne gangen å avstå fra å stemme. Hvorfor?

FNs generalforsamling stemte onsdag med et overveldende flertall for en resolusjon som oppfordrer Israel til å kvitte seg med alle sine atomvåpen og plassere sine atomanlegg under tilsyn av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Resolusjonen oppfordret også Israel til å umiddelbart undertegne atom-ikkespredningsavtalen (NPT) samt å «ikke utvikle, produsere, teste eller på annen måte skaffe atomvåpen, å gi avkall på deres besittelse og å plassere alle dets usikrede atomanlegg under IAEAs fulle sikkerhetstiltak.»

Resolusjonen ble vedtatt med 149 stemmer for og 6 stemmer mot. Utenom Israel, var de fem nasjonene som stemte mot USA, Canada, Liberia, Mikronesia og Palau. 26 land avsto, deriblant India og mange europeiske stater, inkludert Ukraina.

Ukrainas nye standpunkt

Ukraina, som har blitt kritisert av Israel for å ha stemt for en lignende resolusjon i oktober, valgte denne gangen å avstå fra å stemme, som potensielt kan signalisere et skifte i relasjonene mellom de to landene.

En rådgiver til Netanyahu, Ariel Bulshtein, har tidligere uttalt til Resett at han spår at «israelsk-ukrainske bånd vil være mye sterkere under Netanyahus nye regjering, inkludert innen sikkerhetsspørsmål.»

Denne uttalelsen kan være relevant med tanke på hvorfor Ukraina valget å avstå fra å stemme mot Israel denne gangen:

– Jeg spår at men det vil bli oppnådd på grunnlag av gjensidighet. For eksempel vil Ukraina bli bedt om å slutte å stemme for anti-israelske resolusjoner i FN og så videre, sa Bulshtein.

