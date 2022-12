annonse

Ekstremisme vil alltid ha et stort skadepotensial.

Det må ikke et valgmessig flertall til for å velte en liberaldemokratisk orden. Verden har sett før at legitime regjeringer blir avsatt i statskupp. Det er ikke utenkelig at det kan skje i Europa heller.

Kuppsaken i Tyskland kan vise seg å være skremmende. I første omgang kan man kanskje tenke seg at denne Reichsburger-bevegelsen er en gjeng skrullinger og tinnfoliehatter, som riktignok er marginale og gale, men som ikke har kapasitet for å faktisk gjennomføre en velting av statsapparatet i et land som Tyskland. Forhåpentligvis er det slik.

Men tiden vil nok vise oss hvor farlige denne bevegelsen faktisk er. Dette skal etterforskes, og det er liten grunn til å tvile på at tyske myndigheter vil grave i gruppens motiver og skadepotensial.

Tanken om et statskupp i EUs mest folkerike land er uansett skremmende. Andre verdenskrig og nazistenes grusomme forbrytelser mot menneskeheten og mot minoriteter er fortsatt friskt i minne hos mange.

Et nytt imperialistisk Tyskland vil ha vært dårlig nytt for Europa.

Det gamle tyske keiserriket var et militaristisk regime. Det har naturligvis en historisk kontekst. Keiserriket var den første statsdannelsen av et samlet Tyskland, under ledelse av Preussen, et gammelt kongerike.

Preussen var på mange måter en stat bygget av militæret, som ble den dominerende tyske staten etter å ha vunnet en krig mot det tidligere hegemoniske keiserriket Østerrike (styrt av Habsburg-monarkene), i 1866.

I 1871 ble det tyske keiserriket dannet, med Preussen som dominerende part. Østerrike forble som kjent utenfor, med sitt eget multietniske keiserrike. Og vi vet jo hvordan det endte, med første verdenskrig.

Tyskerne gikk fra å være et folk splittet og fragmentert i mange små fyrstedømmer til å bli en svært innflytelsesrik stormakt, som utfordret særlig britenes hegemoni på denne tiden. Det er ikke så rart at det finnes en betydelig nostalgi forbundet med keiserriket, og den tapte storheten.

Om det er noe vi alltid kan være sikre på, så er det at ekstremisme, i alle dens former, alltid vil ha et enormt stort skadepotensial. Vi er ikke vaksinert mot en ny Hitler, en ny Stalin eller en ny tysk keiser eller ny norsk ministerpresident, med forbrytelser mot menneskeheten til følge.

Jeg vet at det er noen der ute som vil mene at høyreekstremister ikke er noe stort problem. Det er jeg altså uenig i.

Det er mye sinne og frustrasjon over politikk i flere europeiske land. Noe er helt berettiget. Innvandringspolitikken som er ført er et godt eksempel. Her har flere europeiske land ført en uansvarlig, radikal politikk, som har skapt gnisninger, sosiale og demografiske utfordringer, og enorme kostnader for velferdssystemene våre. Det skaper et sinne. Og dette sinnet kan høyreekstreme krefter utnytte.

Det er derfor det er så viktig at europeiske land tar tak i sine problemer. Vi må svare på utfordringene. Det må være et alternativ til radikaliseringen. Vi må ha sterke politiske bevegelser som tar opp i seg frustrasjon og bekymringer og omsetter den i politisk engasjement innenfor det liberale demokratiet. Det er faktisk mulig å løse politiske problemer.

Ekstremisme, antiliberalt og antidemokratisk tankegods er ikke svaret. Statskupp i et liberalt demokrati kan aldri forsvares.

