annonse

Siden 2015 har 432 enslige barn og unge som har søkt asyl i Norge forsvunnet. Politiet leter sjelden etter dem.

NRK skriver at dette er barn og unge som har kommet til Norge uten foreldre, og som i løpet av de siste åtte årene har forsvunnet fra asylmottak og omsorgssentre. De fleste er over 15 år, men fem av barna var ti år eller yngre da de forsvant. Det yngste bare fem år.

– Det er alarmerende, sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til NRK, og legger til:

annonse

– Vi ville aldri tålt denne uretten om det var norske barn som forsvant.

Les også: Medias tårevåte asylhistorier: – Hele verden kan ikke komme til Norge (+)

En telefon til politiet er ikke automatisk en anmeldelse.

annonse

– Vi har ingen indikasjoner på at vi har mottatt savnetmeldinger som ikke er registrert, men kan ikke utelukke at vårt uttrekk av saker er feil fordi systemet har svakheter, sier påtaleleder ved Nordland politidistrikt, Stig Morten Løkkebakken, og fortsetter:

– For å være 100 % sikre på at vi har identifisert alle sakene, må det gjøres en manuell gjennomgang av systemene for å fange opp eventuelle feilregistreringer opp mot UDI sine lister.

Les også: Stusser over at venstresiden ikke kritiserer private for å tjene penger på asylmottak (+)

FNs barnekomité kritiserer Norge.

– Når et norsk barn forsvinner, settes himmel og jord i bevegelse, politiet går ut i sosiale medier, og mediene skriver om saken. Når et asylbarn forsvinner er holdningen en annen.

annonse

Det sier Kirsten Kolstad Kvalø, seniorrådgiver i Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM). Hun viser til at Norge tre ganger har fått kritikk fra FNs barnekomité:

– De har gitt tydelig beskjed om at det må gjøres mye mer.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT