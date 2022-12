annonse

Oleksandra Matvijtsjuk er på plass i Oslo for å motta Nobels fredspris på vegne av Senteret for sivile rettigheter.

Senteret for sivile rettigheter i Ukraina, menneskerettighets-organisasjonen Memorial i Russland og den belarusiske forfatteren og aktivisten Aljes Bjaljatski ble 7. oktober tildelt Nobels fredspris for 2022.

Matvijtsjuk kan ikke bare innkassere en gullmedalje og ni millioner svenske kroner på deling, men har også med seg et budskap. Til NRK uttrykker ukrainske Matvijtsjuk håp om at despotene i Øst-Europa vil få sin straff.

– Vi må bryte sirkelen av straffrihet og etablere et internasjonalt tribunal som stiller Vladimir Putin, Aleksandr Lukasjenko og andre krigsforbrytere til ansvar. Ikke bare for ukrainere, men også andre land i verden, uttaler Matvijtsjuk.

– Denne krigen har karakteristikker av folkemord. Ukrainere kjemper for frihet på alle måter. Vi kjemper for å være et fritt land, og for å ha demokratiske valg. Hvis Ukraina ikke stanser motstanderen, vil det ikke lenger være noe «oss». Men jeg er sikker på at Putin før eller siden vil bli stilt for retten, sier Matvijtsjuk videre.

Selv om den russiske presidenten er sytti år gammel og utlevering virker usannsynlig nå, kan mye skje på få år. Det viser ikke minst Slobodan Milosevic. Milosevic var Serbias president fra 1991 til 2000. I Beograd satt Milosevic trygt etter at FNs krigsforbrytertribunal i 1999 tok ut tiltale mot ham for folkemord.

Men i 2001 snudde situasjonen seg brått. Serbia overleverte Milosevic til Haag, og i 2002 startet rettssaken. Flere, herunder den russiske opposisjonspolitikeren Leonid Gozman, tror Russland vil kunne utlevere Putin til Haag om noen år i bytte mot lettelser i internasjonale sanksjoner. Andre, som Finansavisen-redaktør Trygve Hegnar, har tatt til orde for å gjøre kort prosess og likvidere Putin.

I Oslo er også russiske Jan Ratsjinskij, som representerer Memorial. Han mener at rettsoppgjøret etter krigen i Ukraina, som ble innledet av Russland 24. februar 2022, må komme raskt.

– Straffen bør komme med en gang. Vi har sett for mange ganger at forbrytere ikke har blitt stilt til ansvar med en gang, og at de har dødd trygt i egen seng, sier Ratsjinskij, styreleder i Memorial.

– Ingen stilling, uansett hvor høytstående den er, fratar deg ansvaret. Det er en lærdom for hele samfunnet.

