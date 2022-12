annonse

I år har Norge, med sine store naturgass-reserver, fremstått som en løsning på den kontinentale energikrisen. Men det er en illusjon å tro at vi kan redde Europa, mener to NTNU-forskere.

– Energikrisen har vist oss hvor avhengig Europa er av norsk gasseksport. Norsk gass dekker i dag en fjerdedel av EUs gassbehov.

Det skriver førsteamanuensis Jonas Kristiansen Nøland og professor Jan Emblemsvåg, begge ved NTNU, i en kronikk hos Forskersonen.

annonse

– Norsk gasseksport er uunnværlig på kort sikt, understreker Nøland og Emblemsvåg innledningsvis. Men på lang sikt er det uholdbart, ikke bare av hensyn til klimaet, men også fordi naturgass er en begrenset ressurs.

Les også: Først vannkraft. Så petroleum. Thorium neste? (+)



Nøland og Emblemsvåg spør hva som skal erstatte norsk gass, slik at Norge forblir en «ledende energinasjon». Svaret har de allerede klart, nemlig hydrogen.

annonse

Utfordringen er om hydrogen skal fremstilles med energi fra naturgass, vindmøller eller atomkraftverk. Oppsummert mener Nøland og Emblemsvåg at vindkraft er upålitelig og for dyrt, mens naturgass medfører store energitap. Slik argumenterer de:

Vindkraft til havs, på over sytti meters dyp, er upålitelig og for dyrt. Det vil trenges 398 gigawatt for å erstatte all norsk gasseksport med hydrogen, 102.900 kvadratkilometer havområder – tre ganger Vestland fylke – og svimlende 26.100 milliarder kroner. Norges oljefond er til sammenligning på 12.700 milliarder kroner.

til havs, på over sytti meters dyp, er upålitelig og for dyrt. Det vil trenges 398 gigawatt for å erstatte all norsk gasseksport med hydrogen, 102.900 kvadratkilometer havområder – tre ganger Vestland fylke – og svimlende 26.100 milliarder kroner. Norges oljefond er til sammenligning på 12.700 milliarder kroner. Hvis kjernekraft skal erstatte naturgass i hydrogenproduksjon, kreves det 172 gigawatt kjernekraft. Her er arealbehovet 208 kvadratkilometer, halvparten av Oslo kommune, inkludert Nordmarka. Estimert pris er 8.700 milliarder kroner.

skal erstatte naturgass i hydrogenproduksjon, kreves det 172 gigawatt kjernekraft. Her er arealbehovet 208 kvadratkilometer, halvparten av Oslo kommune, inkludert Nordmarka. Estimert pris er 8.700 milliarder kroner. Hydrogenproduksjon med naturgass kan gi kortsiktig lønnsomhet for utvinnerne, særlig hvis staten stiller opp med subsidier. Men omdannelse fra gass til hydrogen medfører store energitap. Når vi i tillegg tar med energien som må til for å lagre CO 2 , sitter vi igjen med rundt halvparten av energien vi startet med, ifølge forskerne.

Saken fortsetter.

– Da kan vi like gjerne gå for kjernekraft i stedet, hvor hovedkomponentene er serieproduserte som hyllevare i fabrikk og alt kan settes sammen som legoklosser, slik Norsk Kjernekraft AS har tenkt å gjøre, skriver forskerne.

– Vi har den beste beliggenheten sett i lys av geologisk stabile grunnforhold, god tilgang på kjølevann, samt en industri som er god på sikkerhet.

– Sett opp imot havvind, vil hydrogenproduksjon basert på kjernekraft gi en investerings-rabatt på minst 67 prosent og en natur-rabatt på over 99,8 prosent. Ja, hydrogen fra kjernekraft er også kostbart, men det er det soleklart rimeligste og mest naturvennlige alternativet, slår Nøland og Emblemsvåg fast.

annonse

I fremtiden kan ny reaktorteknologi som opererer på enda høyere temperaturer også lage hydrogen direkte ved oppvarming av vann, uten behov for strøm. […] Investeringen blir da i underkant av to norske statsbudsjett (3100 milliarder norske kroner), som er det samme beløpet vi har brukt på olje og gass de siste 18 årene

– Nøland og Emblemsvåg, Forskersonen

NTNU-forskernes konklusjon er at norsk gass bør erstattes av kjernekraft. Da vil vi kunne forsyne Europa og oss selv nærmest inn i evigheten.

Så sent som i høst ble forslag om å utvikle kjernekraftverk i Norge avvist av regjeringen, tross galopperende strømpriser. Selv om kjernekraft inntil videre dermed er politisk umulig, tror Nøland og Emblemsvåg at det en dag vil tvinge seg frem.

– Mens oljeindustrien forfekter sine egne løsninger og vindkraftbransjen tror hemningsløst på havvind, mener vi det er vanskelig å komme utenom kjernekraft når gullalderen for norsk gass tar slutt. Slik kan Norge forbli en ledende energinasjon.

Fakta om kjernekraft

Kjernekraft, også kjent som atomkraft, er energi som produseres ved hjelp av kjernefysisk fisjon, at en atomkjerne spaltes i to mindre deler og energi frigjøres.

Frankrike, Ukraina, Slovakia, Ungarn og Belgia er særlig avhengige av kjernekraft.

Når det gjelder utslipp av klimagasser, er kjernekraft tilnærmet utslippsfri. Samtidig er kjernekraftverk forbundet med risiko for spredning av radioaktivt avfall. To kjente atomkriser er Tsjernobyl-ulykken i 1986 og Fukushima-ulykken i 2011.

Dagens kjernereaktorer tilhører i hovedsak andre og tredje generasjon. Det arbeides med en fjerde generasjon som skal løse flere miljø- og sikkerhetsutfordringer.

Fremtidens fusjonsreaktorer anses som tryggere enn dagens fisjonsreaktorer.

Kilde: Store norske leksikon

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT