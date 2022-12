annonse

Selv om vi er inne i årets kaldeste måneder, går mennesketrafikken over Middelhavet sin vante gang.

I Middelhavet har flere skip denne uken plukket opp migranter som forsøker å ta seg over fra Afrika til Europa ombord på små og tidvis skrøpelige fartøy.

Blant dem er Geo Barents, som seiler under norsk flagg og driftes av Leger Uten Grenser. Søndag og mandag fant de rundt 250 personer i overfylte båter.

NTB skriver at Geo Barents fredag mottok anløpstillatelse fra italienske myndigheter. Fredag kveld befant skipet seg utenfor Sicilias østkyst, og er på vei til byen Salerno, som ligger på fastlandet i Sør-Italia. Forventet ankomst er i kveldstimene lørdag.

Skipet Louise Michel, som seiler under tysk flagg, fikk torsdag kveld tillatelse til å legge til kai på den italienske øya Lampedusa, midtveis mellom Tunisia og Sicilia, og slippe av 35 egyptere som de dagen i forveien hadde funnet i Middelhavet.

Ifølge mannskapet fikk de anløpstillatelsen i siste liten. Været var blitt dårlig, og Louise Michel er en «ganske liten båt som kunne ha fått problemer i røff sjø», skriver NTB.

Dermed har Europa de to siste dagene fått 300 flere innbyggere. Hittil i 2022 anslår FN at over 145.000 migranter har kommet seg over Middelhavet til land som Spania, Italia, Malta, Hellas og Kypros fra Afrika og Midtøsten. Dessuten er 1.800 døde eller savnet.

