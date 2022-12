annonse

Hillary Clinton er invitert til Nobel Peace Prize Forum 11. desember som del av den årlige feiringen av Nobels fredspris i Oslo.

Oleksandra Matvijtsjuk fra Senteret for sivile rettigheter i Ukraina, Jan Ratsjinskij fra russiske Memorial og belarusiske Aljes Bjaljatski, representert ved kona Natalia Pintsjuk, er på plass i Oslo motta Nobels fredspris for 2022.

Men på besøk er en person som mange kanskje ikke forbinder med fred, nemlig USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton. Det synes Steinar Bergstøl Andersen, lokalpolitiker for Fremskrittspartiet, er en dårlig idé.

annonse

– Jeg synes det er upassende og sjokkerende at Nobelkomiteen inviterer Hillary Clinton til seminar, sier Andersen til Resett.

Les også: Hillary Clinton sammenligner Trump-tilhengere med nazister

Andersen er Fremskrittspartiets kandidat fylkesordfører for Agder i fylkestingsvalget neste høst.

annonse

Andersen ramser opp at Clinton som senator stemte for Irak-krigen, en krig som FNs sikkerhetsråd ikke godkjente, at hun var utenriksminister da NATO angrep Libya, at hun og Barack Obama klarte ikke stoppe Putins overtagelse av Krimhalvøya, og at Nord-korea testet flere atomraketter da hun var i regjering.

– Men viktigst av alt, hun stemte for krigen i Irak og ignorerte FNs sikkerhetsråd. Og nå skal hun tale på seminar arrangert av Nobelkomiteen. Det er nesten så man ikke tror det at sant, sier Andersen.

Artikkelen fortsetter.

– Nobelkomiteen mister all kredibilitet hvis de ikke trekker invitasjonen. Hun har ingenting der å gjøre, sier Andersen, og mener at amerikanske politikere som støtter ulovlige kriger er de siste som bør inviteres til slike seminar.

– Hvis hun kommer, så håper jeg hun svarer på om krigen mot Irak var ulovlig siden Sikkerhetsrådet sa nei, og om den bør etterforskes.

annonse

Nobel Peace Prize Forum arrangeres av Det Norske Nobelinstitutt, i samarbeid med Universitetet i Oslo. Forumet er en arena for tverrfaglig diskusjon og refleksjon i viktige saker av betydning for internasjonal fred og sikkerhet.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT