30. september slo justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) fast at riksgrensen på Storskog i Finnmark ikke skal stenges.

Bakgrunnen var at Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen alle hadde stengt sine grenser for russiske borger med turistvisum.

Isteden styrket Mehl patruljeringen av Norges 198 kilometer lange grense mot Russland, herunder med et ekstra politihelikopter utstyrt med sensorer. Mehl instruerte samtidig politi- og tolletatene til å være på vakt.

Justisministerens instruks synes å ha ført til massearrestasjon av russere. På snaut to uker, fra 11. til 22. oktober, ble minst ti russere pågrepet ulike steder i Norge, herav ni i Nord-Norge, mens en ble innbrakt i Hordaland.

Les også: Mehls russiske fototurister: Så mange er pågrepet

De pågrepne russerne ble siktet for ulovlig droneflyvning eller for å fotografere skjermede installasjoner, slikt som militærleirer. Det viste at instruksen virket, hevdet Mehl. Psykotisk, mente Russlands ambassade i Oslo.

Først ble to russere i hver sin sak dømt til 120 og 90 dagers ubetinget fengsel for å ha flydd drone ulike steder i Norge. Deretter kom frifinnelsene av den profilerte drone-russeren Andrej Jakunin, som hadde vært på Svalbard, og russeren som ble tatt i tollen på Storskog med bagasjen full av droner og utstyr.

Frifinnelsen av Jakunin er påanket av aktoratet. Samtidig har norske påtalemyndigheter begynt å løslate russerne som er dømt for lignende forhold. Nord-Troms og Senja tingrett, som avsa begge frifinnelsene, mener at EUs sanksjoner mot russisk luftfart ikke er ment å ramme hobbydroner i Norge.

