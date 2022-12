annonse

Frykten for å ikke fremstå som muslimhater må ikke få folk til å sky unna islamkritikk.

I HL-senterets rapport om holdninger til minoriteter i 2022 er det mye å ta tak i. Jeg skal ikke gå inn i polemikk på alt mulig her, men det er verdt å ta et klart og tydelig oppgjør i en spesiell sak.

Det males med bred pensel et bilde av en enorm muslimfiendtlighet i Norge. Det pekes også spesielt på Resett som en muslimhatende synder. Det er ikke noe vi kan forbigå i stillhet.

annonse

Det har vært både riktig og viktig at Resett i større grad har markert et markant skille mellom islamkritikk og muslimhat. Jeg har personlig vært aktiv i den grenseoppgangen, fordi jeg synes det er utrolig viktig at de muslimene der ute som vet i seg selv at de ikke er gærne fundamentalister som vil tvinge sin tro og sine verdier på andre, skal vite at Resett og staben hos oss ikke ønsker dem noe vondt, og at vi tar avstand fra de som dehumaniserer dem. Det er helt riktig å si det. Det er så mange bra mennesker der ute med helt ulike bakgrunner – og vi skal alltid stå opp for menneskeverdet.

Les også: Høyresiden må være tydeligere når nynazister marsjerer i Oslo

Men – vi kommer ikke til å dra det så langt at vi unnviker å kritisere islam. HL-senteret skriver faktisk i sin rapport at de bruker begrepet muslimfiendtlighet som et synonym på islamofobi. Sistnevnte begrep bør få blodet til å boble hos alle som er opptatt av religionskritikk. Også HL-senteret må vel forstå at det er urimelig å sette likhetstegn mellom sterk motvilje og skepsis til mennesker på en side, og sterk motvilje og skepsis til en religion eller ideologi. Jeg er ikke syk i hodet mitt (lider ikke av en fobi), fordi jeg synes islamsk teologi og praksis er undertrykkende.

annonse

Det er jo menneskene som skal beskyttes fra forfølgelse. Idéer derimot, kan ikke ha det samme vernet. For mange idéer og mye religiøs og ideologisk praksis er forkastelig – og menneskefiendtlig.

Islamkritikk er viktig av nøyaktig de samme grunnene som det er viktig å si imot dehumanisering av alle muslimer – fordi det handler faktisk om frihet og rettferdighet.

Vi kan ikke bare gjemme oss for det faktum at islam og muslimske samfunn har en veldig, veldig lang vei å gå når det gjelder likestilling, toleranse for minoriteter, toleranse for ikke-troende og annerledes tenkende. Dette er et faktum utenfor diskusjon. Det bør være allment kjent nå.

HL-senteret peker spesifikt på at muslimer i Norge utsettes for fordommer knyttet til behandling av kvinner. Det nytter faktisk ikke å prøve å snakke seg bort fra at det nettopp er muslimske land det er aller verst å være kvinne i. Vi ser det jevnt over – muslimske land, både rike og fattige, dominerer bunnsjiktet i slike rangeringer – som for eksempel World Economic Forums Global Gender Gap Report 2021.

Er det bare sånn helt tilfeldig? Tror ikke det.

annonse

Skal vi liksom ikke kunne ta opp slikt, og det problemet dette representerer ved innvandring, fordi HL-senteret tror at det betyr at man hater alle muslimer?

Les også: Vi er ikke vaksinert mot en ny Hitler

HL-senteret stiller i en del av sin undersøkelse spørsmål til respondentene, der de ber folk om å velge mellom to veldig tendensiøse påstander, A eller B. Enten så mener du at muslimer/innvandrere/minoriteter er dritt på samfunnets skosåle, eller så mener du at ingen innvandrer eller minoritetsperson noensinne gjør noe som helst galt. Enten så mener du at innvandrere er fæle mennesker, eller så har du ingen motforestillinger mot innvandring og er helt blottet for innsikt i hvordan ulike typer innvandring belaster eller gagner velferdsmodellen. Alle nyanser forsvinner når man setter opp slike falske dikotomier. Med denne metoden er det vanskelig å ha tillit til konklusjonene som dras.

Verden er ikke så enkel. Jeg vil tro at de aller fleste, også en del av de som nå stemples som muslimhatere av HL-senteret, ikke ønsker å undertrykke eller på noen som helst måte diskriminere alle muslimer bare i kraft av at de er muslimer eller har sånn eller slik bakgrunn. Mange er derimot skeptiske for at en religion med store problemer med bokstavtro fundamentalisme, som forårsaker så mye undertrykkelse rundt omkring i verden i dag, brer om seg og tar større plass også i Norge. Det er idéene som virkelig kan være skremmende, ikke menneskene i seg selv.

Vi ser at land der islam dominerer er land der kvinner undertrykkes, der homofile fengsles eller henrettes, der det er lite frihet og rettigheter for minoriteter, og der ikke-muslimer diskrimineres. Vi ser også at det kommer krav om at vi tilpasser vårt syn på ytringsfrihet og blasfemi til islam, og at folk i Vesten som åpenlyst velger å bruke sin ytringsfrihet og som tegner simple tegninger, utsettes for trusler, og til og med terror og drap. Det er jo dette folk reagerer på. Det er jo dette som er kjernen. Dette er jo helt berettigede bekymringer knyttet til islam som et sett med idéer, og ikke til muslimers ukrenkelige menneskeverd.

At HL-senteret ikke greier å se denne distinksjonen, og attpåtil presterer å sammenligne «islamofobi» og islamkritikk med antisemittisme, bør få noen og enhver til å ta deres konklusjoner med en klype salt – eller fem.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT