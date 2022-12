annonse

Forrige måned ble det kjent at Sam Brinton, en høyere tjenestemann under Bidens regjering, hadde stjålet en koffert på Minneapolis lufthavn 15. september.

Brinton skal ha sett seg ut en koffert på bagasjebåndet, fjernet adresselappen, og tatt kofferten med seg til hotellet. Kofferten skal være av merket Vera Bradley og koste over 23.000 kroner, inkludert innhold.

Ved minst to anledninger skal Brinton ha brukt kofferten som sin egen, nemlig på reiser til Washington, D.C. 18. september og 9. oktober. Ubeleilig nok ble Brintons tyveri fanget opp av flyplassens overvåkningskameraer.

annonse

Som såkalt Deputy Assistant Secretary, nestleder med ansvar for brukt kjernebrensel og avfallshåndtering, inngikk Brinton i ledergruppen i Kontoret for atomenergi under USAs energiminister Jennifer Granholm.

Les også: Nå er murstein-kasteren pågrepet

Brinton ble permittert fra Kontoret for atomenergi etter at saken ble kjent. Han ble da siktet for «felony theft», grovt tyveri, som har en strafferamme på inntil fem års fengsel og inntil 10.000 dollar i bot.

annonse

Nå beskyldes Brinton for nok et tyveri, denne gangen ved Harry Reid International Airport i Las Vegas. Det er ikke oppgitt når hendelsen skal ha funnet sted, skriver NY Post. Det er heller ikke kjent hva slags bagasje Brinton snappet med seg, men verdien skal være mellom 12.000 og 50.000 kroner.

Et titalls republikanere i House of Representatives har skrevet brev til energiminister Granholm med krav om at Brinton gis avskjed. De ber Granholm «legge symbolpolitikke til side» og tilse at kun «de mest kvalifiserte og dediserte kandidatene som skal ha innflytelse over USAs energisektor» ansettes.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT