Ansettelsen av Jonas Gahr Støres nye topprådgiver Kristoffer Thoner fra konsulentselskapet McKinsey vekker reaksjoner.

Hverken Støre eller Statsministerens kontor (SMK) får vite hvem Thoner har jobbet for, dersom ikke McKinsey eller kundene godtar det. McKinsey er blitt bedt av SMK om at Thoner kan få fortelle om hvem han jobbet for, men konsulentselskapet peker på sine kunder, og mener det må være opp til dem. Dette reageres det på, også i regjeringspartienes egne rekker.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen peker på et forslag han fremmet på Stortinget i 2014, sammen med Ap-veteran Martin Kolberg og Marit Arnstad (Sp), som nettopp gikk ut på at nye statsråder og statssekretærer måtte opplyse om tidligere oppdragsgivere.

– Der var jo poenget at de som hadde ambisjoner om en politisk karriere, enten som statssekretærer eller som statsråder, holdt seg vekke fra den bransjen. Det trodde jeg var et veldig greit styringssignal, og det må jo da håndheves. Både i opposisjon og i posisjon, sier han til VG.

Lundteigen er ikke imponert over hvordan regjeringen velger å håndtere situasjonen.

– Jeg synes det er å bevege seg fra skanse til skanse.

Også Lundteigens partifelle Marit Arnstad reagerer.

– Når de har arbeidstakere som går til politisk arbeid eller folkevalgt virksomhet må de være forberedt på at vedkommende må få oppgi kundelistene sine, sier Arnstad.

