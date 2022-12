annonse

Sissener mener at Oslos rødgrønne byråd roter bort penger og nye henter inn nye for å brukes opp.

– Oslo er ikke en by for alle, og verre skal det bli. Med de voldsomme avgifts- og skatteøkningene som kommer nå, blir det 20 prosent dyrere å bo i hovedstaden neste år, skriver investor Jan Petter Sissener i Nettavisen.

– Det har lenge vært kjent at det er svært kostbart å bo i hovedstaden. Boligpriser har hatt mest fokus i så måte, men dette er slett ikke den eneste grunnen til at det nå nesten bare er «de rike» som har råd til å bo i her.

Sissener slår fast at de økte kostnadene direkte veltes på innbyggerne, uten at det prioriteres i budsjettene. Dette gjelder blant annet vann, avløp, renovasjon og gateparkering. Han peker også på at kommunen krever inn eiendomsskatt og bompenger, og at sistnevnte sjelden går til vei.

– I hovedstaden klinte det rødgrønne byrådet til med voldsomme avgiftsøkninger i budsjettet i høst, i tillegg til et kraftig bompengehopp som kom allerede fra 1. september, skriver han.

Blant det som øker mest er eiendomsskatten, påpeker Sissener, som viser til at takstgrunnlaget økes med 10 prosent, samt at det ikke tas hensyn til de fallende boligprisene. Avgifter på vann og avløp økes med 23,4 prosent og bomavgiften med 40 prosent.

– Hovedårsaken er at Oslo er en vanstyrt by. Særlig kostnadene for store prosjekter som har gått over styr, ender nå opp hos innbyggerne som skatte- og avgiftshopp, forteller han.

