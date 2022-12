annonse

De som topper skattelistene vil neste år ha rømt landet. – Uheldig for vår velferd, sier skatteprofessor.

– Det du ser nå, er at våre beste gründere flytter, de som har hatt mest suksess. Og det som da skjer, er at vi blir jo likere, vi som da blir igjen. For eksempel når en person som Røkke flytter, med en ligningsformue på anslagsvis 20 milliarder kroner, så blir vi som er igjen 4000 kroner likere, sier professor emeritus ved Handelshøyskolen BI, Ole Gjems-Onstad til NRK.

Skatteprofessor Gjems-Onstad har skrevet boken «La gründere flytte». Der hevder han at den norske formuesskatten allerede var verdens hardeste og var skadelig for landet. Men den rødgrønne regjeringen har doblet formuesskatten.

Kapital skriver at 500 milliarder kroner i «norske formuer» forvaltes fra utlandet. Gjems-Onstad forteller at vi som blir igjen er blitt nesten 100.000 kroner likere på grunn av dette. I regjeringserklæringen fra Hurdal har regjeringens satt seg et mål om å redusere ulikheten.

– At en person som Røkke flytter er uheldig for landet, det er uheldig for vår velferd og den fremtiden vi skal skape uavhengig av oljen. Det er en motsetning mellom denne veldige jakten etter likhet og det å ville velferd for Norge, sier Gjems-Onstad.

Leder skatteavdelingen i Danske Bank, Per-Ole Hegdahl, sier til NRK at mange som tar kontakt er irritert på den kraftige skatteøkningen.

– Jeg er helt overbevist om at fremover vil den trenden bli økende. Og hvis de flytter i løpet av året, vil de ikke komme med på skattelistene for neste år, sier han.

Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum er uenig. Han hevder det som kommer i mediene ikke tegner et rettmessig bilde av realitetene.

