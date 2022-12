annonse

Frustrasjonen er stor internt i Senterpartiet.

Elendige meningsmålinger skaper naturlig nok en del bekymring for begge regjeringspartiene. Det gjelder ikke minst for Senterpartiet, som nylig falt helt ut av Stortinget på en spesielt dårlig måling.

Nationen har henvendt seg til flere av Sps ordførere, som forteller åpenhjertig om sin uro knyttet til regjeringens prestasjoner.

– Vi må være ærlige overfor oss selv og at vi ikke klarer å levere på den politikken som Sp lovet i valgkampen, sier Andøy-ordfører Knut Nordmo til avisen.

Også Bardu-ordfører Toralf Heimdal er tydelig frustrert.

– Det er et utydelig lederskap, blant annet fra vår partileder, som har vaklet veldig på det han har vært krystallklar på før. Det er det som gjør at velgerne vender Senterpartiet ryggen. At han ikke lenger er helt sikker på det han før var bombesikker på, sier han til Nationen.

– Vi er nødt til å ha en tydelig retning. Det nytter ikke å fortsette sånn her. Det går rett i dass, konkluderer Heimdal.

– Regjeringen eier ikke handlingskompetanse, sier han til Nationen.

