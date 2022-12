annonse

Her i Norge signeres pengesedlene av sentralbanksjefen og Norges Banks direktør for kontantområdet før de settes i sirkulasjon.

I USA er denne oppgaven tillagt finansministeren og Treasurer of the United States, som for tiden er Janet Yellen fra Demokratene siden 26. januar 2021 og Marilynn Malerba siden 12. september 2022.

I går var det historisk da Yellen og Malerba satte sine faksimilesignaturer på landets sedler. Det er første gang de kjente, grønne papirkontantene underskrives av to kvinner samtidig. Dessuten er Malerba den første som har urfolksbakgrunn, ifølge NTB. Hun er høvding av Mohegan-stammen.

Vår egen sentralbanksjef Ida Wolden Bache begynte i stillingen i vår, og 4. oktober var det Baches tur til å signere den norske seddelrekken. Det gjorde hun sammen med Leif Veggum, direktør for kontantområdet.

