En gruppe menn skal ha ropt «satans homoer» og kastet popcorn og papirbiter på det homofile ekteparet, uten at ansatte ved Wallmans Salonger grep inn.

Antonsen-saken dominerte nyhetsbildet i Norge da det forrige måned ble kjent at komiker Atle Antonsen både skal ha skjelt ut og brukt fysisk makt mot en somalisk kvinne på Bar Boca i Oslo 23. oktober.

Antonsen gikk offentlig ut og beklaget det han mener var et mislykket forsøk på humor. Han ble anmeldt for rasistiske ytringer og hensynsløs atferd, men saken ble henlagt av politiet, som ikke fant at Antonsens ytringer var «kvalifisert krenkende». Henleggelsen er påanket, og ligger nå hos Riksadvokaten.

Nå har det dukket opp en «Antonsen-sak 2», denne gangen med et homofilt ektepar som fornærmede. Også her skal homofob sjikane ha skjedd på Wallmans Salonger i Oslo, for å senere bli henlagt av politiet.

Da skal en gruppe menn ved nabobordet ha ropt «satans homoer» og kastet popcorn og papirbiter på ekteparet, skriver Dagbladet. Hetsen fortsatte, og utestedets vakter grep ikke inn da ekteparet bad om hjelp.

Kvelden endte med at ekteparet forlot utestedet. I etterkant anmeldte de både de aktuelle mennene og Wallmans Salonger.

I går ble det kjent at politiet har henlagt saken mot mennene «etter bevisets stilling» og mot Wallmans Salonger fordi «foretaksstraff ikke anses hensiktsmessig».

Politiet har etterforsket saken. Fornærmede, de anmeldte og vitner ble avhørt. Anders Lafton Briskodden, politiadvokat i Oslo politidistrikt, forklarer henleggelsen slik:

– Det er som kjent et strengt beviskrav i strafferetten. Basert på forklaringene vi har innhentet, mener vi beviskravet ikke oppfylles.

Ekteparet sier de er skuffet over henleggelsen, og forteller at det var belastende å anmelde hetsen og tungt å vente på svar. De har bestemt seg for å droppe julebord i år.

