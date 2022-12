annonse

Brrr, neste uke blir det kaldt! Etter lave strømpriser forrige måned, takket være mildvær og store mengder regn, er det atter duket for ekstrem-noteringer.

Ikke bare har gradestokken krøpet betraktelig nedover i desember. Driftsstans for Sveriges største atomreaktor, sammen med vindmøller som nærmest står stille, truer nå med å sende strømprisen til usette høyder.

For tiden koster strømmen rundt 4,20 kroner kilowattimen på Østlandet. Hvis du synes det er dyrt, kan du grue deg til neste uke. Da kan priser som to, fem og sågar åtte kroner bli noe vi minnes med savn og lengsel.

Tor Reier Lilleholt er strømviter, og understreker overfor VG at det er vanskelig å si nøyaktig hvor dyrt markedet vil prise elektrisitet på et fremtidig tidspunkt. Det finnes en rekke variabler som bestemmer strømprisen.

Neste uke kan vi likevel få se strømprisen løpe til ti og i verste fall tjue kroner pr. kilowattime, advarer Lilleholt, særlig hvis svenskene ikke får orden på atomreaktoren. Østlandet kan vente seg temperaturer nede i 13 minus.

Hvis Lilleholts øvre prisestimat slår til, snakker vi om kvintuppel eller femdoblet strømpris. En liten trøst er det kanskje at tjue kroner timen nok bare vil gjelde for enkelttimer, mens snittet blir nærmere ned mot ti kroner.

Tro ikke at offentlig strømstøtte dekker alt over 87,5 øre kilowattimen. Strømstøtten tar utgangspunkt i månedlig gjennomsnittspris, skriver VG. Det betyr at du får forholdsvis mindre støtte når du bruker strøm i døgnets dyreste timer, mens du tilsvarende kan tjene på å dusje eller ta oppvasken midt på natten.

