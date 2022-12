annonse

Laksearvingens skatt holder liv i Stortinget og regjeringen i tre år, påpeker Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum.

Han tenker på SalMar-eier Gustav Magnar Witzøe (29), som i fjor betalte 550 millioner kroner i skatt. Stavrum sier at det er nok til å betale lønnen for 169 stortingsrepresentanter og de 19 regjeringsmedlemmene – de neste tre årene.

Stortingets representanter har en lønn på 1.064.318 kroner, mens stortingspresidenten og statsministeren tjener 1.869.761 kroner. Øvrige medlemmer av regjeringen mottar 1.518.999, kroner, viser Stortingets egen oversikt.

Nå har Stavrum sett seg lei på at de samme, høyt gasjerte politikerne stadig snakker om at Witzøe og andre rikinger må bidra til spleiselaget.

– I min forståelse av ordet så er logikken i et spleiselag at man først er med og bestemmer hva som skal bestilles eller spises, og at man deretter spleiser på regningen, skriver Stavrum i Nettavisen. Han mener politikerne gjør det stikk motsatte:



– Politikernes versjon er at de bestiller, og sender regningen videre til andre.

Nettavisens redaktør har en hypotese om at jo oftere folk bruker ordet «spleiselag», desto mindre betaler de selv av regningen.

De betydelige overføringene over statsbudsjettet så er logikken slik at vedtar politikerne høyere og høyere utgifter, og sender regningen over til Gustav Magne Witzøe og andre formuende eller høytlønnede skattebetalere.

– Moralen er at de burde sende ham et julekort som takk for pengene i året som gikk, med ønsket om et nytt godt år i 2023, sier han.

– Uansett er det urimelig å fremstille de store skattebetalerne som noen fæle folk vi helst vil bli kvitt, konkluderer Nettavisens redaktør.



Som Norges lovgivende makt er det Stortinget som krever inn skatt og bevilger penger over statsbudsjettet. Teknisk sett er skattepengene derfor politikernes, vel å merke ikke som privatpersoner, men institusjon.

Stortingsrepresentantene bidrar også personlig til spleiselaget gjennom inntektsskatt, trinnskatt og trygdeavgift.

