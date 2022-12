annonse

– På den andre siden, støtt og løft opp det tause flertallet – innvandrere som ønsker å integrere seg og være en del av deres samfunn.

Som tidligere meldt, var Resett ved undertegnende tidligere i år på besøk i Israel, hvor vi intervjuet en rekke prominente israelske eksperter om flere spørsmål knyttet til internasjonal sikkerhetspolitikk og geopolitikk, samt israelske innenrikspolitiske anliggende. Yoseph Haddad var blant dem.

Haddad er en veteran i Israels væpnede styrker (IDF) hvor han ble hardt skadet under Den 2. Libanonkrigen, som førte til at han måtte tilbringe over ett år på sykehus i rehabilitering. Etter sin karriere i hæren, begynte han å en ny karriere som PR-aktivist som en av grunnleggerne og sjefen til den israelske NGO-en «Together – Vouch for Each Other». Haddad jobber nå full tid for å oppnå større forståelse og samhold mellom de religiøse og etniske gruppene i Israels svært heterogene samfunn – mellom arabere, jøder, muslimer, kristne og drusere.

Han har også satt seg et mål om å bidra til at det arabiske samfunnet i Israel får en mer en positiv holdning til sitt hjemland, samt å jobbe for bedre integrering av israelske arabiske i det israelske samfunnet generelt.

Resett satt seg ned og snakket med Haddad i rundt en time. Grunnet lengden på intervjuet, blir det deli i fire deler, hvor Haddad sine perspektiver innen en rekke temaer:

Den første delen – om bakgrunn og oppvekst – kan leses her.

Den andre delen – om tiden i den israelske hæren (IDF) og etableringen av «Together Vouch for Each Other» – kan leses her.

Den tredje delen – om Haddads syn på konflikten mellom Israel og palestinerne – kan leses her.

Den fjerne og siste delen tar for seg Haddads syn på identitet og religion.

– Religion er generelt veldig viktig for folk i Midtøsten. Betrakter du deg selv som en kristen, en araber eller en israeler først? Kan disse identitetene være i konflikt med hverandre?

– Religion er virkelig veldig viktig i Midtøsten. Jeg ser på meg selv som en stolt kristen, som en stolt araber og som en stolt israeler. Mange spør meg om disse identitetene er i konflikt med hverandre, men hvorfor skulle de være det? Jeg er en stolt araber. Dette er hvem jeg er. Jeg husker at bestefaren min hadde på seg keffiyeh, mens han observerte kutymene og tradisjonene til våre forfedre, svarer Haddad.

Han legger til:

– Riktignok, i det store bildet er det mye antisemittisme blant arabere generelt – fra Marrakech til Bagdad. Men det er likevel stor forskjell på å være en araber som er født oppvokst i Israel, og en araber som er født og oppvokst i arabiske land – i Palestina eller andre steder.

I denne sammenhengen forklarer Haddad at det arabiske samfunnet i Israel er veldig unikt sammenlignet med arabere i andre deler av Midtøsten. Han kaller «forskjellen enorm»:

– Som arabere setter vi stor pris på betydningen av vår historie og kultur, og ønsker å videreføre disse verdiene videre til neste generasjon. Religion – om man er kristen, muslim eller jøde – er veldig viktig i Israel og definerer deg som person. Det er også veldig viktig – ikke bare for meg, men også mange andre israelske arabere – å vise at vi er en del av det israelske samfunnet.

Les også: Israelsk kristen araber til Resett: – Rasisme og diskriminering er ikke systematisk i Israel (+)

Haddad ser derfor ingen konflikt mellom sine tre identiteter, og sier at det gir mening å kalle dem for «én»:

– Som araber er jeg stolt av min historie, kultur og tradisjoner. Som kristen er jeg stolt av min religion, som mine muslimske venner også er. Og som israeler er jeg stolt av landet mitt. Og fordi jeg er en stolt borger, kan jeg jobbe for å løse våre samfunnsproblemer ved å kritisere landet mitt når det er rett og rimelig. Så for å konkludere. Jeg ser absolutt ingen konflikt mellom disse identitetene.

– La oss snakke om Europa og Frankrike spesielt. Frankrike har en stor muslimsk befolkning, som har vanskeligheter med å integrere seg i det franske samfunnet. Det er også økt politisk polarisering mellom europeere og innvandrermiljøer over hele Europa på grunn av denne utviklingen. Hva er ditt råd til europeiske myndigheter for å snu utviklingen?

– Jeg vil si to ting om dette fenomenet. Først; vær veldig hard mot ekstremistene som ønsker å skade landene deres – de som sikter på å polarisere samfunnene og undergrave nasjonale myndigheter. For det andre; støtt og løft opp det tause flertallet – de som ønsker å integrere seg og være en del av deres samfunn. Det kan være i Frankrike eller i hvilket som helst annet europeisk land, argumenterer Haddad og legger til:

– Dette er det beste rådet jeg kan gi. For hvis man viser svakhet eller lefler for disse ekstremistene, som definitivt er i minoritet – i Frankrike, Israel eller andre steder – vil de forstå det og dra nytte av det. De vil dermed skade flertallet, som ikke er voldelige ekstremister og ønsker å integrere seg i deres samfunn.

Haddad er faktisk en autoritet på dette spørsmålet, ettersom han har gitt råd til den franske regjeringen om disse forholdene:

Les også: Ny meningsmåling: Mer enn 60 prosent av franskmenn mener islam ikke er kompatibelt med eget samfunn

– Jeg oppfordret franskmennene til å kommunisere tydeligere med minoritetene sine og fortelle dem å ikke være redde for ekstremistene, men denne strategien gjelder i alle samfunn. Vi må snakke høyt mot ekstremistene og stå samlet mot dem. De er definitivt minoriteten, selv om det kanskje ikke virker sånn noen ganger, på grunn av hvor høye stemmene deres er.

Haddad tar derfor til orde for å håndtere ekstremistene så raskt som mulig med effektive lover, men også i større grad løfte frem de som ønsker å integrere seg.

– Det er også den andre siden av mynten. Integrering går begge veier, så derfor må begge sider gjøre en innsats for å få det til å lykkes. Så løft opp og støtt migrantene – eller etterkommere av migrantene – som ønsker å integrere seg og være en del av deres samfunn. Dette er forresten hva vi prøver å gjøre i Israel.

– Hvilke råd vil du gi til arabere og muslimer som bor i Europa?

– Det jeg vil si til arabere og muslimer som bor i europeiske land er følgende: «Du eller din familie kom til dette landet, så du er statsborger av dette landet. Så, uansett om du er første, andre, tredje eller fjerde generasjons innvandrer, så er dette ditt land. Hvis du ønsker å endre ting, ta høyde for å endre dem sammen med majoritetsbefolkningen på en lovlig måte,» oppfordrer Haddad og fortsetter appellen:

– «Og hvis det er kutymer og tradisjoner som er en viktig del av den lokale kulturen, bør du støtte dem også. Men det betyr ikke at du må fornekte eller glemme din egen kultur og tradisjoner. Men alt må gjøres sammen på en tolerant måte, hvor man respekterer sine egne tradisjoner, men også tradisjonene i landet man bor i.»

– Hva tenker du om det flerkulturelle paradigmet i Europa, hvor majoritetskulturen på mange måter blir presset til å gi opp sin egen identitet i toleransens navn?

– De som tenker på denne måten er folk som mener det er umulig å bevare sin spesielle kulturelle eller nasjonale identitet, samtidig som man respekterer andres tradisjoner og kutymer. Jeg er ikke enig i dette, og jeg vil gjerne referere til livet mitt i Israel, svarer Haddad.

Han viser til at han har venner fra flere religiøse grupper – jøder, muslimer, druser og kristne – uten at han eller vennene sine må gi opp sine særegne identiteter av den grunn:

Les også: Voldsomme opptøyer etter koranbrenning i Sverige: Varselskudd og kaos

– Vi er alle forent rundt det faktum at vi er israelere, samtidig som vi holder vår spesielle identitet intakt. Så jeg er ikke enig i dette utsagnet. Jeg vil ikke legge min arabiske identitet og heller ikke min kristne identitet til side. På samme måte vil jeg heller ikke at mine muslimske arabiske venner skal legge sin arabiske eller muslimske identitet til side. Samme med jøder og druser.

Haddad argumenterer derfor med at det er mulig for alle å leve sammen i fred i stadig mer heterogene samfunn, samtidig som man beholder sin egen identitet intakt:

– La meg komme med et eksempel, en slags test. Ta hvem som helst – en baby – som ble født inn i en kristen familie, og ta ham eller henne til en muslimsk familie. Den personen vil da være oppvokst i en muslimsk familie, og ikke ha noen anelse om at han eller hun ble født som kristen. Så i hovedsak er vi alle mennesker som starter fra samme posisjon. Etter det har vi våre spesielle tradisjoner, kulturer og – selvfølgelig – religioner, men det burde ikke gjøre én til et mindre menneske.

Haddad konkluderer derfor med at europeere med god samvittighet kan beholde sine særegne nasjonale identiteter – tradisjoner og kutymer – med stolthet, og fortsatt være gode og tolerante mennesker:

– Så alle som tror at det å flykte fra identiteten deres vil fremme fred og toleranse, tar feil. Det gir ikke mening, så jeg kan ikke akseptere dette argumentet. Vi må lære å respektere og verne om hverandres forskjeller og særtrekk, som er nøkkelen til varig fred mellom kristne, muslimer og jøder.

– Til syvende og sist er vi alle Abrahams barn,» avslutter den kristne arabiske israeleren.

