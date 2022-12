annonse

Her i Vesten regnes kjønnsmangfold og LHBT-rettigheter gjerne som en viktig del av elevenes allmennkunnskap.

Skolene har lenge hatt seksualundervisning, opprinnelig kun rundt heterofile par, og da med fokus på helseaspektene og kroppens fysiske endringer. I senere år har også LHBT, det vil si lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, fått mer oppmerksomhet.

Spørsmålet er når slik tematikk bør introduseres. Noen vil si det passer på ungdomsskolen eller sent på barneskolen, når barna er på vei inn i puberteten og bør vite hvordan graviditet oppstår, dens konsekvenser for foreldrene, og bruk av prevensjonsmidler.

annonse

Andre mener seksualitet bør stå på timeplanen nærmest fra første skoledag for å tidlig lære barna gode verdier og sunne holdninger både for sin egen og andres del.

Les også: Politi-etterforsker avslører: Slik reduserer du risikoen for overgrep



En mor fra New Jersey, USA er blant dem som mener første- og andreklassinger er for små. Og i motsetning til mange våget hun å bruke sin grunnlovsfestede ytringsfrihet til å lufte og drøfte en plakat som henger på skolen hvor sjuåringen hennes går.

annonse

Det skal dreie seg om en tegneoppgave hvor elevene med ark og fargestifter skulle skape «trygt rom» (safe space) slik at alle elever «har det bra og føler seg godtatt». Barn helt nede i niårsalderen skal ha deltatt i arbeidet, ifølge medier som NY Post.

På Facebook tok sjuåringens mor, som også sitter i foreldreutvalget, opp en av tegningene. Plakaten viser flaggene til en rekke seksuelle minoriteter, nemlig LHBT, lesbiske, bifile, polyseksuelle, panseksuelle, aseksuelle, akjønnede, transkjønnede, ikke-binære, androgyne, kjønnsflytende og «gender queer», noe slikt som skeivkjønnet.

Saken fortsetter.

I tillegg til navnet på seksualiteter ledsages flaggene av oppfordringer som «Vær grei mot folk som er forskjellige» og «Ikke skam deg for at du er den du er». LHBT-tegningen ble uansett for drøy kost for sjuåringens mor, som omtalte den ut som «pervers» og mente det bør være forbudt å eksponere barn mot «seksuelt innhold». I sitt lange, saklige innlegg understreker hun imidlertid at «barn må respektere forskjeller».

Moren hadde nok forventet debatt fra andre foreldre eller lærere. Men hun ante neppe at hun skulle få U.S. Army på nakken. Nærmere bestemt hisset hun på seg en oberstløytnant som holder til ved Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst i samme område.

annonse

Oberstløytnanten svarte ikke bare på mammaens innlegg, men skal på sin egen Facebook-side ha skrevet at Joint Base arbeider sammen med det lokale politiet for å «overvåke situasjonen» og «sikre fortsatt trygghet for hele samfunnet».

Les også: Rekordmåling: 7,1 prosent av voksne amerikanere identifiserer seg som LHBTQ

– Den pågående situasjonen med Ms. Readings handlinger har fått mange familier til å frykte for sin sikkerhet. Ledelsen ved Joint Base tar situasjonen høyst alvorlig, og har satt sikkerhetsstyrkene til å arbeide sammen med flere politiavdelinger på lokal- og delstatsnivå for å overvåke situasjonen og sikre fortsatt trygghet for hele samfunnet.

Sjuåringens mor ble selvsagt urolig, tilsynelatende stilt overfor både politiet og militæret, og valgte å holde ungene sine hjemme fra skolen neste dag. Ifølge NY Post ringte politisjefen for å be om at innlegget ble slettet. Lettere sjokkert gikk moren med på det, for hun «vil ikke ha Homeland Security etter seg», departementet mot innenlands terrorisme.

Heldigvis for moren fanget Tucker Carlson opp saken. På sitt TV-show poengterer den kjente Fox News-profilen at militæret skal beskytte landet mot utenlandske fiender, ikke innlegg på sosiale medier. Overfor Carlson innrømmer Joint Base at de kontaktet politiet. Carlson sier at både oberstløytnanten og politisjefen bør fjernes fra sine stillinger.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT